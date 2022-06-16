В среду мировые рынки смогли продемонстрировать позитивную динамику. Так, по итогам дня индексы MSCI World и MSCI EM, показывающие состояние развитых и развивающихся рынков соответственно, поднялись на 1,2% и 0,2%. Определяющим фактором для рынков выступало заседания ФРС США, в рамках которого ключевая ставка была повышена сразу на 75 б.п. Несмотря на то, что сильное ужесточение денежно-кредитной политики негативно для рисковых активов, покупки на рынках акций, в частности в США, преобладали. Здесь сработал принцип фиксации прибыли «на факте». С 8 июня на рынках преобладали негативные настроения, в результате чего за пять сессии индекс S&P500 потерял более 10% на ожиданиях сильного ужесточения ДКП. Данная тенденция была подкреплена пятничной статистикой по инфляции в Штатах. Теперь же на факте подъема ставки инвесторы перешли к фиксации прибыли по спекулятивным «коротким» позициям в акциях, что и определило итоги торгов предыдущего дня. В результате в Штатах индексы Dow Jones и S&P500 поднялись 1% и 1,5% соответственно.

При этом в среднесрочной перспективе подъем ставки негативен для широкого спектра рисковых активов. Высокая инфляция будет стимулировать ФРС активно ужесточать ДКП, что может способствовать переходу экономики Штатов в рецессию, а также скажется на показателях компаний, особенно имеющих существенную долговую нагрузку. В сложившихся обстоятельствах рынки акций продолжат находиться под давлением и перейдут на более низкие уровни. Так, на наш взгляд, ближайшей целью снижения индекса S&P500 может выступить отметка 3 400 пунктов, что на 10% ниже текущих значений.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,8%. Исключение составляет рынок Китая, теряющий 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,6%, торгуясь в районе 119,2 рубля. Из макроэкономических событий сегодня выделим решение Банка Англии по ставке, а также публикацию в США статистики по заявкам на пособие по безработице, числу выданных разрешений на строительство и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии.

В среду индекс Мосбиржи поднялся на 1,3%, закончив торги в районе 2 319 пунктов. Сегодня на старте торгов покупки в российских акциях также могут возобладать. Выход индекса Мосбиржи выше 2 300 пунктов может быть воспринят инвесторами как сигнал к дальнейшему восстановлению рынка, что стимулирует покупки. При этом подтверждением сценария роста послужить подъем рынка выше максимумов прошлой недели, установленных в районе 2 340 пунктов. В этом случае целью движения индекса Мосбиржи может выступить отметка 2 370 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам среды рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар подтянулся на 0,6%, достигнув района 67 рублей, евро прибавил 1,1%, поднявшись до 59,8 рубля. Сегодня пара доллар/рубль может попытаться продолжить восстановление и закрепиться выше 57 рублей. Если ей это удастся, будет пробит нисходящий тренд, берущий начало от максимумов года, что даст сигнал к окончанию волны укрепления рубля и переходу американской валюты к коррекционному росту. В случае реализации сценария восстановления, на наш взгляд, ближайшей целью пары доллар/рубль может выступить район 65 рублей.