После негативного старта рубль перешел к умеренному укреплению, но испытал несколько резких просадок. Разнонаправленная динамика вызвана тем, что сегодня проходит экспирация по фьючерсам и опционам, в том числе на валютные пары.

В то же время ситуация на других биржах продолжает ухудшаться из-за вчерашнего решения ФРС, повысившей базовую ставку сразу на 0,75 процентного пункта впервые за 24 года.

Кроме того, американский регулятор дал понять, что продолжит ужесточать монетарную политику быстрыми темпами для борьбы с высокой инфляцией. Несмотря на это вчера индексы в США вслед за кратковременной просадкой резко повысились, закрывшись в хорошем плюсе. Сегодня в начале дня фондовые индикаторы пытались продолжить рост, но быстро возобновили снижение, ускорив его на страте нашей сессии.

На этом фоне нефтяные цены продолжают дешеветь, обновив двухнедельный минимум. Повышение процентных ставок в крупнейших экономиках усугубит экономические проблемы, что ослабит глобальный спрос на сырье.

Несмотря на столь негативный внешний фон рубль не спешит сдавать позиции, хотя находится на неоправданно высоких уровнях с точки зрения доходов госбюджета, экспортеров, а также высоких геополитических, санкционных и экономических рисков.

Поэтому если мировые рынки не продолжат быстро снижаться, особенно сырьевые, скорее всего, доллар останется в коридоре 55,6-57,3 руб., по крайней мере на краткосрочном горизонте.