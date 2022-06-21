Мировые рынки начали неделю с разнонаправленной динамики. Так, по итогам понедельника индекс развитых рынков MSCI World прибавил 0,4%, а индекс развивающихся рынков MSCI EM, напротив, потерял 0,4%. Отметим, что отсутствие единства в направлении было вызвано, в частности, выходным на биржах в США, что способствовало снижению активности инвесторов, объемов торгов и волатильности на рынках. Плюс к этому, сказалось отсутствие важной макроэкономической статистики, способной определить единое направление рынков. Сложившаяся ситуация может измениться уже сегодня. Возвращение американских инвесторов будет способствовать усилению волатильности и росту объемов торгов. При этом выступления представителей ведущих Центробанков могут привести к формированию слаженной динамики мировых рынков. Основным же фактором для инвесторов при принятии решений продолжает оставаться оценка траектории ставок в ведущих экономиках и опасения относительно влияния действий регуляторов в рамках ДКП на мировую экономику и показатели компаний.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 2,5%. Фьючерсы на основные американские индексы растут в пределах 1,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 1,2%, торгуясь в районе 115,5 доллара за баррель. Кроме выступлений представителей мировых Центробанков, из макроэкономических событий выделим публикацию данных по индексу промышленных заказов в Великобритании и продажам на вторичном рынке жилья в США.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 2,1%, поднявшись выше 2 400 пунктов. Отметим, что покупки в наших акциях преобладали, несмотря на сильную пятничную коррекцию в ценах на нефть. Сегодня подъем российского рынка может продолжиться. При этом индекс Мосбиржи вплотную подойдет к верхней границе текущей консолидации, проходящей в районе 2 440 пунктов. Консолидация представляет из себя сходящийся треугольник с основанием в виде волны восстановления, продемонстрированной в конце апреля. Выход из данной формации может указать направление дальнейшего среднесрочного движения нашего рынка.

На валютной секции Московской биржи в понедельник рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар упал на 1,4%, отступив до 55,6 рубля, евро потерял символические 0,03%, удержав позиции выше 58,8 рубля. Основным фактором для динамики рубля сегодня, как и на протяжении всей недели, останется повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 27 июня. Данный фактор будет оказывать давление на основные мировые валюты. В частности, ожидаем, что пара доллар/рубль продолжит обновлять многолетние минимумы и может отступить ниже 55 рублей за единицу американской валюты. При этом в среднесрочной перспективе, на наш взгляд, сохраняются риски ослабления рубля. Движущим фактором здесь станет активизация импорта вследствие обновления цепочек поставок, что приведет к росту спроса на валюту. В этом случае пара доллар/рубль до конца года может постепенно сдвигаться к диапазону 70-75 рублей.