Российский рынок акций в среду показал смешанную динамику. Индекс МосБиржи вырос на 0,6% на относительно высоких оборотах (42 млрд руб.), но среди голубых фишек не было единства. Так, несмотря на общий подъем, в структуре индекса в минусе закрылось 26 из 42 бумаг. Подобная ситуация обычно бывает, когда сильно поднимаются тяжеловесные фишки. Это мы вчера и видели в Сбербанке (+3,1%) и Лукойле (+2,3%).

Уже несколько дней наблюдается большая ротация среди наиболее ликвидных бумаг. Мы видим слабость Газпрома, который ранее был среди лидеров роста. Отток из бумаг компании выступает топливом для роста всех остальных. Идет рост оборотов и заметный приток в Лукойле, Новатэке, Сбербанке, ВТБ и Яндексе. Ниже на графике наглядно видно, как слабость Газпрома, в котором было сосредоточено максимальное за все время сбора статистики Мосбиржи количество частных инвесторов, перекликается с ростом других голубых фишек.

При этом общая картина по индексу МосБиржи почти не меняется. По-прежнему актуален боковик, и сейчас котировки находятся в его середине. Границы прежние: 2460-2500 сверху и 2165-2230 снизу. Для формирования более устойчивого трендового движения ждем пробоя этого диапазона. В базовом сценарии — наверх.

Дефляция как привычка. Согласно данным Росстата, с 11 по 17 июня потребительские цены снизились на 0,12%. В годовом выражении показатель замедлился до 16,4%. С начала года потребительские цены выросли на 11,51%.

Естественно, такие цифры позитивны для российского фондового рынка:

— замедление инфляции способствует снижению доходностей по ОФЗ (росту их цены)

— в это же время ожидания по изменению ключевой ставки ЦБ меняются в сторону ее более быстрого снижения

— вслед за ОФЗ начинают подниматься корпоративные облигации

— далее растет спрос в российских дивидендных акциях, а затем и во всех остальных бумагах

Оценивая начавшиеся дефляционные процессы, ранее ЦБ РФ даже проводил внеочередное заседание, снизив ключевую ставку. Сейчас мы видим, что тенденции сохраняются, хотя во многом они и связаны с разовым фактором укрепления рубля. Риторика Банка России на прошлом заседании немного ужесточилась, так что в базовом сценарии сложно рассчитывать на то, что регулятор вновь пойдет на внеочередное снижение ставки. Тем не менее полностью такой сценарий исключать нельзя, например, в случае еще двух недель аналогичной дефляции. Следующее плановое заседание назначено на 22 июля.

Снижение сырья — риск. В среднесрочной перспективе ключевая угроза для российского рынка акций в дальнейшем снижении сырьевых цен. И если обычно этот момент компенсируется сопоставимым ослаблением курса рубля, то в 2022 г. может быть весьма продолжительный лаг перед тем, когда курс USD/RUB позволит нивелировать экспортерам потенциальную просадку по commodities. В этот период на российский рынок акций, а точнее, на бумаги экспортеров, может оказываться повышенное давлением.

Когда мы говорим о рисках снижения сырья, это касается практически всех товаров. Многие металлы уже серьезно снизились в ожидании замедления глобального спроса из-за рисков рецессии, о которых сейчас можно услышать из любого макрообзора.

Если посмотреть на график Bloomberg Commodity Index, то масштаб прошедшего падения пока не выглядит критичным — укладывается в рамки общей амплитуды колебаний последних месяцев. Однако в его структуре значительный вес имеют цены на нефть, а они все еще достаточно высоко.

Но чем сильнее в перспективе будут корректироваться котировки Brent (а за ними и Urals), тем быстрее вернется чувствительность индекса МосБиржи к стоимости нефти. В качестве важных реперных точек по Brent можно выделить уровни $106-107 и $97-99,5. В случае их прохождения рыночный сентимент будет существенно ухудшаться, а влияние нефтяного фактора на стоимость российских акций — возрастать.

Рубль игнорирует любой внешний фон. Он укрепляется ввиду профицитного торгового баланса и процесса масштабной девалютизации. Плюс сказывается и налоговый период. Курс USD/RUB снижается пять сессий подряд, в среду достигнуты новые минимумы на 52,8.

Допускаем спуск USD/RUB к 50-52, если не появится каких-то новых мер послабления валютного контроля. О более существенном укреплении пока говорить рано.

Если скорректировать курс USD/RUB на уровни инфляции в рубле и долларе за последние 8 лет (период свободно конвертируемого рубля), то диапазон справедливых значений сейчас находится на уровнях 74,5-92,5 в зависимости от того, какую точку отсчета брать за базовую. Так что факт перекупленности рубля в историческом масштабе бесспорен. Соответствующее исследование с подробным разбором мы опубликуем на БКС Экспресс на этой неделе.

Бумаги в фокусе

• Сбербанк-ао (+3,1%). Еще в понедельник в бумагах прошел мощный импульс роста, который начал ломать устоявшийся боковик. В качестве следующего ориентира выделяли уровень 134 руб. Вчера он был практически достигнут. В случае его преодоления цели сместятся в сторону 138 руб.

• Газпром (-1,9%). Бумаги остаются под давлением и снижаются на повышенных торговых оборотах. Новости о возможных разовых налоговых изъятиях 416 млрд руб. негативно воспринимаются инвесторами. Плюс накладывается неопределенность по поводу сохранения прежнего уровня экспорта газа в ЕС. На ближайшие сессии сложно оценить дальнейшую динамику акций, но ключевым событием для компании остается назначенное на следующий четверг ГОСА. Если на нем утвердят дивиденды 52,53 руб. (базовый сценарий), то бумаги, вероятно, получат поддержку.

• Газпром нефть (-4%). Показан худший результат среди бумаг нефтегазового сектора — редкое явление для бумаг этой компании. Впрочем, ранее они выглядели гораздо лучше сектора. Долгосрочный взгляд на акции остается положительный. Область технической поддержки находится около 415-420 руб. В случае продолжения отката акции могут быть интересны для покупки с целями выше 500 руб.

Важные события

• Сегодня состоятся годовые общие собрания акционеров у Татнефти, En+, РУСАЛа и М.Видео.

• В четверг последний день для попадания в дивидендный реестр по Россети Кубань и Россети Центр и Приволжье.

• В США квартальные финансовые отчеты опубликуют: Accenture, FedEx, Darden Restaurants, FactSet Research и др.

Внешний фон

Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,3%, нефть Brent в минусе на 2,4% и находится около уровня $109.