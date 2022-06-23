Биржевой курс доллара на этой неделе опустился ниже 53 рублей впервые с 2015 года. Евро подешевел почти до 55 рублей и тоже достиг минимума за последние семь лет. В четверг утром курс доллара продолжает снижаться по отношению к другим основным мировым валютам. Какие факторы сейчас влияют на укрепление курса рубля и падение доллара/евро, как в этой ситуации вести себя держателям валюты рассказала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

Дополнительному укреплению рубля способствуют налоговый период и выплата дивидендов отдельными российскими компаниями. Для осуществления платежей компании продают больше иностранной валюты. Также остаются в силе прежние факторы укрепления рубля: высокие доходы от экспорта при низком импорте, ограниченность операций по финансовому счету, санкции.

Мы считаем, что в ближайшие недели баланс факторов будет способствовать укреплению рубля. Из-за налоговых и дивидендных выплат продажи валюты, вероятнее всего, останутся на повышенном уровне, а импорт останется низким. А вот во второй половине лета при оживлении импорта возможно ослабление повышательного давления на курс рубля.

По нашему мнению, без дополнительных мер возврат курса доллара в коридор 70-80 в скором времени маловероятен. Он может произойти, если значительно вырастет спрос на иностранную валюту. Для этого в текущих условиях, вероятно, необходимы административные решения: покупка валюты крупными игроками, меры по активизации импорта, в т.ч. высокотехнологичного. Бюджетное правило, если оно предполагает формирование резервов в рублях, не поможет сдержать укрепление национальной валюты, а для формирования резервов в иностранных валютах нейтральных стран или драгоценных металлах нужно тщательно просчитывать риски. Восстановление импорта без более масштабных мер поддержки будет происходить медленно, так как компании сталкиваются с многочисленными логистическими и транзакционными проблемами, повышенной макроэкономической неопределенностью. Возможно, для активизации импорта бизнесу необходима уверенность в наличии устойчивого спроса на импортируемые товары внутри страны, возможно, подобную уверенность может обеспечить заказ со стороны государственного сектора или крупных компаний.

Валюты большинства стран с формирующимися рынками находятся под давлением из-за роста процентных ставок в США и ЕС. Российский рубль является исключением и не только из-за высоких цен на нефть. Санкции и ограничения на движение капитала значительно сдерживают операции нерезидентов с российскими активами, поэтому решения по процентным ставкам в США и ЕС не влияют на курс рубля. В подобных условиях решающим фактором становится состояние текущего счета платежного баланса и цены на товары, экспортируемые из РФ. Если рост ставок в США, ЕС и других странах приведет к рецессии и снижению спроса на сырьевые товары, то цены на нефть снизятся, и на это рубль уже отреагирует.

В этой ситуации, мы считаем, что совет по формированию сбережений в нескольких иностранных валютах и рубле остается актуальным. Можно рассматривать юани, дирхамы (курс дирхама ОАЭ фиксирован по отношению к доллару), рупии. Продавать доллары или евро, особенно наличные, в текущих условиях, вероятно, не следует.