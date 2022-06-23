Глава ФРС США Джером Пауэлл в своей речи 22 июня в банковском комитете США открыто заявил, что дальнейшее повышение процентных ставок будет «уместно», а шаг повышения ставки будет зависеть от состояния экономики. Текущий уровень инфляции (напомним, что за май годовая инфляция в США разогналась до рекордных 8,6%), как заметил Пауэлл, предполагает, что ФРС необходимо ускорять темпы повышения процентных ставок. Однако глава ФРС сделал оговорку, что дальнейшие повышения ставок не смогут помочь справиться с ростом цен на продукты питания и энергоресурсов, поскольку они зависят от факторов, не являющихся монетарными. Из-за воздействия этих факторов, заявил Пауэлл, «наша цель, которой является «мягкая посадка» экономики, может столкнуться с очень серьёзными вызовами». Напомним, что ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что ФРС необходимо «очень сильно постараться», чтобы обеспечить экономике «мягкую посадку», то есть не допустить существенного спада ВВП в этом году. Прекращение цикла повышения ставок ФРС будет, по словам Пауэлла, возможно, когда в ФРС увидят «веские причины» для этого. Американские фондовые индексы после выступления Пауэлла закрылись понижением, хотя сильного обвала не произошло.



Таким образом, выступление главы ФРС в Сенате показало, что ФРС, несмотря на сделанные ранее заявления о том, что регулятор располагает всеми необходимыми инструментами для снижения инфляции, признаёт, что эти инструменты не всегда и не везде работают. Как, например, в случае с ростом цен на продукты питания и бензин, которые монетарными методами невозможно остановить. Можно предположить, что на июльском заседании ФРС повысит процентную ставку ещё на 0,75 процентного пункта, а далее повышение продолжится, пока ставка не достигнет эффективного, по более ранним прогнозам Федрезерва, коридора в 3,25-3,5%. Пара доллар/рубль послу выступления Пауэлла сегодня впервые за несколько дней перестала падать, доллар растёт на 0,35%.