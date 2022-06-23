Вслед за позитивным стартом рубль сдал позиции
Вслед за позитивным стартом рубль сдал позиции, однако вскоре восстановился, выйдя в плюс к бивалютной корзине. При этом, если вчера пара EUR/RUB умеренно повысилась, а USD/RUB просела, то сегодня наблюдается обратная картина. Таким образом, рубль нашел новый диапазон консолидации, отыгрывая в основном движение доллара и евро на мировом рынке. Этот у доллара он находится в границах 52,8-54 руб.
Учитывая, что рубль слишком переоценен с экономической точки зрения, вряд ли котировки надолго задержатся в столь узком коридоре. Если избыток предложения инвалюты исчерпал себя, а спрос постепенно восстанавливается, это способно вызвать ощутимое ослабление рубля с первой целью 60 руб. за доллар.
К тому же баланс сил на сырьевом рынке постепенно переходит на сторону продавцов на фоне угрозы замедления экономики и ослабления спроса на сырье. Правда, сегодня нефтяные цены повышаются вместе с другими рынкам, которые реагируют на продолжающийся откат доходностей гособлигаций США от установленного на прошлой неделе 20-летнего максимума по десятилетним бумагам. Это отражает некоторое ослабление опасений слишком быстрого ужесточения монетарной политики ФРС, обусловленного сохранением высокой инфляции.
Российский долговой рынок усилил восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI повышается четвертую сессию подряд и сегодня ускорился, обновив пятимесячную вершину.
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