Российский рынок акций в четверг торговался в позитивном ключе, большая часть эмитентов вышла в плюс. Обороты торгов продолжали расти и составили почти 49 млрд руб. Во многом рост рынка является следствием оптимизма в голубых фишках, что бывает характерно для ранних стадий развития восходящего тренда.

Индекс МосБиржи остается в пределах боковика с верхней границей в районе 2460-2500 руб. Формально техническая картина нейтральная, но котировки постепенно движутся в направлении верхней границы. Предвосхищая возможный пробой, инвесторы могут становится все более уверенными в своих покупках, ожидая выхода из консолидации и развития полноценного восстановительного движения. Перед выходными сложно рассчитывать на повышенную активность, поэтому тестирование границы, возможно, будем отслеживать уже на следующей неделе.

Акции Газпрома вчера резко развернулись после нескольких дней снижения. Перед закрытием котировки всего за 3 часа подскочили почти на 4% и закрыли сессию выше 300 руб. за акцию. Такой импульс может сигнализировать о завершении коррекции и потенциале возобновления восходящей волны. Драйверы роста все те же: рекордная дивидендная доходность на фоне высоких цен реализации. На следующей неделе 30 июня пройдет ГОСА, на котором акционеры будут голосовать по вопросу дивидендов.

Акции Сбербанка вчера также демонстрировали оптимизм. Котировки обновили двухмесячный максимум, обозначив потенциал для продолжения роста к следующим целям. Банковский сектор сейчас дешев, одновременно опасения из-за отраслевых рисков постепенно снижаются. Инвесторы, ищущие возможности для ставок на восстановление отрасли, в первую очередь смотрят на Сбербанк. По мере того, как потенциал в этой фишке будет реализовываться, следом могут прийти в движение и другие акции банков.

В лидерах был сектор девелопмента, который продолжает отыгрывать новости о снижении ставок по льготной ипотеке до 7%. Ожидается, что эта мера поддержит продажи недвижимости на первичном рынке и позволит девелоперам успешно пройти 2022 г.

Стоит отметить, что снижение ипотечных ставок, это позитив не только для акций, но и повод для снижения риск-премий по облигациям строительных компаний. По данным Cbonds, объем обращающихся облигаций в секторе достигает около 440 млрд руб. Многие выпуски до сих пор торгуются с доходностью выше 14%, поэтому инвесторам может иметь смысл присмотреться к этой части облигационного рынка.

Но стоит проявлять осторожность, поскольку каждый корпоративный кейс индивидуален, и для отдельных эмитентов повышенная доходность оправдана ростом рисков.