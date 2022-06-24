Основным фактором, который сейчас определяет курс российского рубля являются торговые операции, точнее баланс между экспортом и импортом. С того момента, когда были введены санкции, из этого баланса исключена важная компонента операций на финансовых рынках, а именно инвестиционная — решения ЦБ и других крупных финансовых игроков, которые молниеносно реагируют на новости, в том числе и негативные.

Сейчас трудно найти более фундаментальный фактор, который влияет на курс рубль-доллар, чем торговые потоки. Поэтому валютный курс отражает сохранение в России все еще очень высокого торгового профицита — экспорт сильно превышает импорт, в дальнейшем этот разрыв будет сокращаться.

В апреле Россия прошла пик по профициту торгового баланса за месяц, тогда показатель достиг рекордных 40 млрд долларов, фактически он в два раза превышал предыдущие максимальные экспоненты. При этом уже в мае наблюдалось сокращение торгового профицита, ожидается, что он продолжится во второй половине года. Когда профицит достигнет 10-15 млрд долларов, напряжение на валютном рынке начнет снижаться. Это означает, что появится потребность в валюте, спрос на нее будет расти. В этот период курс рубля начнет стабилизироваться и затем может плавно ослабляться.

Здесь можно выделить два фактора. Во-первых, восстановление импорта, которое будет связано с постепенной перенастройкой цепочек поставок, этот процесс уже идет. Во-вторых, укрепление курса доллара, так как импорт становится доступным и потребность в долларах возрастает. Это такой механизм самобалансировки.

Что касается экспорта, то рынок ждет, как себя проявит эффект нефтяного эмбарго. Если оно заработает в полную силу, то появится значительное количество факторов неопределённости — мы столкнёмся со снижением экспорта и этот фактор начнёт играть против рубля. Но и здесь степень влияния зависит от объёма выпадающего экспорта.

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в страны ЕС в последние годы составляет около 20% совокупного товарного экспорта. Сгладить потерю могут следующие факторы — во-первых, распределённый во времени эффект, который даёт время для переориентации поставок на другие рынки. Доля России в глобальном экспорте энергоносителей составляет 12-13% по разным оценкам. Это очень значительная доля, ее нельзя просто так вычеркнуть. Поэтому перенастройка, безусловно, будет. Во-вторых, рост цен на энергоносители, который компенсирует снижение объёмов.