Факторы, которые останутся с рублем
Основным фактором, который сейчас определяет курс российского рубля являются торговые операции, точнее баланс между экспортом и импортом. С того момента, когда были введены санкции, из этого баланса исключена важная компонента операций на финансовых рынках, а именно инвестиционная — решения ЦБ и других крупных финансовых игроков, которые молниеносно реагируют на новости, в том числе и негативные.
Сейчас трудно найти более фундаментальный фактор, который влияет на курс рубль-доллар, чем торговые потоки. Поэтому валютный курс отражает сохранение в России все еще очень высокого торгового профицита — экспорт сильно превышает импорт, в дальнейшем этот разрыв будет сокращаться.
В апреле Россия прошла пик по профициту торгового баланса за месяц, тогда показатель достиг рекордных 40 млрд долларов, фактически он в два раза превышал предыдущие максимальные экспоненты. При этом уже в мае наблюдалось сокращение торгового профицита, ожидается, что он продолжится во второй половине года. Когда профицит достигнет 10-15 млрд долларов, напряжение на валютном рынке начнет снижаться. Это означает, что появится потребность в валюте, спрос на нее будет расти. В этот период курс рубля начнет стабилизироваться и затем может плавно ослабляться.
Здесь можно выделить два фактора. Во-первых, восстановление импорта, которое будет связано с постепенной перенастройкой цепочек поставок, этот процесс уже идет. Во-вторых, укрепление курса доллара, так как импорт становится доступным и потребность в долларах возрастает. Это такой механизм самобалансировки.
Что касается экспорта, то рынок ждет, как себя проявит эффект нефтяного эмбарго. Если оно заработает в полную силу, то появится значительное количество факторов неопределённости — мы столкнёмся со снижением экспорта и этот фактор начнёт играть против рубля. Но и здесь степень влияния зависит от объёма выпадающего экспорта.
Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в страны ЕС в последние годы составляет около 20% совокупного товарного экспорта. Сгладить потерю могут следующие факторы — во-первых, распределённый во времени эффект, который даёт время для переориентации поставок на другие рынки. Доля России в глобальном экспорте энергоносителей составляет 12-13% по разным оценкам. Это очень значительная доля, ее нельзя просто так вычеркнуть. Поэтому перенастройка, безусловно, будет. Во-вторых, рост цен на энергоносители, который компенсирует снижение объёмов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20220624/837283816.html