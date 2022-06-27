В конце прошлой недели мировые рынки смогли перейти к восстановлению. Отсутствие новых сигналов о более активном ужесточении денежно-кредитной политики мировыми Центробанками способствовало активизации покупок и отыгрышу части потерь, понесенных в предыдущие недели. Однако текущая динамика пока укладывается в рамки коррекции, а риски возобновления негативной динамики и обновления локальных минимумов сохраняются. В этой связи инвесторы продолжат следить за выступлениями представителей регуляторов, оценивая возможности более быстрого подъема ставок в отдельных странах и регионах. При этом основной фокус инвесторов смещен на вторую и третью декады июля, когда выйдут данные по инфляции в США и пройдет очередное заседание ФРС, на котором американский регулятор вновь может поднять ставку на 75 б.п.

Отметим, что важным фактором на предстоящей неделе станет большой блок разнообразной макроэкономической статистики. Так, можно выделить публикацию окончательных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которая покажет настроение бизнеса в развитых экономиках с учетом изменяющихся монетарных условий. Предварительные данные вышли хуже ожиданий. В случае если окончательные данные также окажутся хуже прогнозов, это может способствовать активизации продаж на рынках акций за счет ухудшения инвесторами оценок траектории развитых экономик и, соответственно, мировой. Также участники торгов обратят внимание на изменение количества безработных в Германии, данные по заказам на товары длительного пользования и индексу потребительского доверия в США.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как позитивные. Ведущие азиатские площадки растут в пределах 1,9%, отыгрывая рост рынков в США в пятницу. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются над уровнями закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,2%, торгуясь чуть ниже 109 долларов за баррель.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, отступив до 2 392 пунктов. Сегодня на старте торгов российский рынок попытается отыграть пятничные потери и вновь выйти выше 2 400 пунктов. Однако продолжающаяся коррекция в ценах на нефть может способствовать активизации продаж в российских акциях, в результате чего индекс Мосбиржи скомпенсирует утренний рост и перейдет к снижению. При этом наш рынок продолжает двигаться в рамках консолидации в виде сходящегося треугольника с основанием в виде волны роста, продемонстрированной в конце апреля. Выход из данной консолидации может дать направление дальнейшего среднесрочного движения индекса Мосбиржи.

На валютной секции Московской биржи в пятницу рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар снизился на 0,4%, отступив до 53,4 рубля, евро упал на 1,4%, закончив неделю в район 56,4 рубля. Сегодня в первой половине дня давление на иностранные валюты может сохраниться, что связано с повышенным предложением со стороны экспортеров, которые аккумулируют рублевую ликвидность для выплаты налогов, пик которых приходится на сегодня. При этом ближе к концу сессии давление со стороны предложения может ослабнуть. В этом случае пара доллар/рубль попытается перейти к коррекционному росту и выйти в район 54 рублей.