В начале торгов рубль резко подешевел, однако быстро восстановился, выйдя в умеренный плюс. Негативом мог выступить формальный дефолт России по внешним обязательствам, произошедший впервые с 1918 г. Однако еще до марта 2022 г. мы слабо зависели от международных займов, внешний долг у нас находится на очень низком уровне, особенно по сравнению с развитыми странами. Кроме того, дефолт допущен не из-за неплатежеспособности страны, а по причине санкций. Поэтому говорить о долгосрочной потере мировой репутации России как надежного заемщика не приходится.

Поддержку рублю продолжает оказывать рыночный дисбаланс спроса и предложения инвалюты, вызванный слишком медленным восстановлением импорта. В результате покупателей инвалюты по-прежнему не хватает, в то же время продавцов в избытке несмотря на отмену обязательной реализации на валютном рынке экспортной выручки. Даже не являющиеся экспортерами компании стремятся избавиться от инвалюты из-за опасений санкционных ограничений на операции с ней. Это ослабляет спрос на инвалюту и со стороны населения, а также инвесторов.

Пока не видно, что бы могло лишить этот фактор чуть ли не единоличного воздействия на рубль. Поэтому вряд ли его динамика изменится на негативную, по крайней мере на краткосрочном горизонте.

Дополнительным драйвером укрепления российской валюты выступает налоговый период экспортеров, пик которого приходится на сегодняшний день. Поэтому завтра мы можем увидеть очередную попытку покупателей инвалюты перехватить инициативу.

Российский долговой рынок сохраняет уверенную восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI повышается шестую сессию подряд, в очередной раз обновив пятимесячный максимум. Доходности ОФЗ уменьшаются (котировки растут) в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки на фоне ослабления инфляции в стране.