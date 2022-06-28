Мы видим четыре основных фактора снижения доходностей ОФЗ. Главный драйвер — это быстрое замедление инфляции, которое подпитывает ожидания ускоренного снижения ключевой ставки. Типичная недельная инфляция для июня — это 0,1%. При этом Росстат к 17 июня зафиксировал дефляцию третью неделю подряд — теперь 0,12% после дефляции в 0,14% неделей ранее. Годовая инфляция упала до 16,4% с пика в 17,8% в апреле.

Причинами замедления инфляции являются укрепление рубля, спад потребительской активности на фоне конфликта с Западом и снижение цен на плодоовощную продукцию. Летом и в начале осени возможно сохранение дефляционных тенденций из-за крепкого рубля, нового урожая и сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.

На фоне стремительного замедления инфляции растут ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки. Мы полагаем, что на ближайшем заседании 22 июля Банк России снизит ключевую ставку ещё на 50-150 б.п., до 8-9% в зависимости от динамики инфляции. При этом мы не исключаем, что ЦБ в ближайшие недели может пойти на очередное внеочередное снижение ставки, если будет сохраняться устойчивая дефляция.

Вторым фактором снижения доходностей ОФЗ является сохранение структурного профицита ликвидности в банковской системе, который в последние недели держится вблизи 2,4 трлн руб. Избыток рублей в банках приводит к тому, что кредитные организации сами активно вкладываются в ОФЗ на фоне цикла смягчения ДКП. Также банки активно снижают ставки по депозитам, что повышает относительную привлекательность ОФЗ для инвесторов.

Третьим фактором снижения доходностей ОФЗ является существенная ограниченность инструментов для инвестирования россиян после введения западных санкций. Кроме этого, политика девалютизации ЦБ выталкивает россиян из валюты в рубли, а российский долговой рынок предлагает сейчас хорошие возможности для вложений.

Наконец, в пользу снижения доходностей ОФЗ выступают притоки новых средств от получения купонов и погашений ОФЗ на фоне отсутствия новых размещений со стороны Минфина.

Мы ожидаем, что в ближайшие недели эти тенденции на снижение доходностей ОФЗ сохранятся. Полагаем, что в ближайшие недели кривая ОФЗ сохранит плоскую форму, как это обычно бывает на этапе быстрого снижения ключевой ставки с высоких значений.

Напомним, что Банк России по итогам заседания 10 июня указывал, что средняя ключевая ставка до конца года составит 8,5-9,5%. Таким образом, в благоприятном сценарии быстрого замедления инфляции ЦБ может снизить ключевую ставку к концу года до 7,5-8,0%. В этом сценарии доходности ОФЗ сохраняют значительный потенциал для дальнейшего снижения.