Какие бумаги растут именно сейчас
На российском рынке акций наблюдается тенденция к снижению активности. Несмотря на возросший во вторник оборот торгов и рост отдельных фишек на 12-17%, нельзя не отметить тот факт, что инвесторы разгоняют только те истории, которые еще не отскочили от минимумов. Фокус исключительно на технической перепроданности, в то время как фундаментально сильные истории, которые уже успели отыграть часть февральской просадки, уже не пользуются интересом.
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза, депозитарные расписки TCS, OKEY, VK и HeadHunter — все это бумаги, с которыми связан повышенный уровень неопределенности. Именно это стало причиной того, что они до сих пор торговались относительно слабо. Но именно они вчера были в лидерах роста.
Голубые фишки, напротив, снижались в основной массе. И если негативную динамику в экспортерах еще можно объяснить укреплением рубля, то отсутствие интереса к дивидендным историям можно объяснить только отсутствием у инвесторов уверенности в росте рынка.
При этом те фишки, которые лидировали в предыдущие дни, вчера корректировались: Яндекс, Русагро и Совкомфлот несли ощутимые потери. Вероятно, та же судьба до конца недели ожидает вчерашних лидеров. Также под давлением могут оказаться бумаги девелоперов, которые вчера замедлили рост.
В целом картина характерна для поздних периодов растущего движения, когда все наиболее интересные истории уже «выстрелили», и инвесторы ищут по рынку то, что все еще дешево. При этом отсутствие уверенности в дальнейшем росте сдерживает движение широкого рынка. Это не значит, что в следующие недели на рынок не может прийти больше денег, но в настоящий момент есть признаки затухания оптимизма.
Индекс МосБиржи во вторник снизился, но рисунок краткосрочной восходящей волны внутри торгового диапазона 2200-2450 п. сохранился. Котировки по-прежнему находятся на пути к зоне сопротивления 2450-2500 п. Пробой этой зоны при складывающемся сентименте маловероятен. Возможные позитивные новости с ГОСА Сбербанка и Газпрома на этой неделе могут поддержать рыночный индикатор, но для пробоя с текущих уровней этого будет недостаточно.
Страны G7 решили рассмотреть введение полного запрета на поставки российской нефти морем по всему миру, если цена на ее закупку не была заранее согласована с международным сообществом. Важно подчеркнуть, что это не принятое решение, а намерение рассмотреть такую возможность. Задача выглядит очень амбициозной, и переговоры могут занять не один месяц, так что судить о последствиях пока рано.
Цены на нефть во вторник продолжили рост и закрыли торги почти на $118 за баррель. Поддержку оказывают опросы API, которые указывают на сокращение запасов нефти в США на 3,9 млн барр., несмотря на то, что из SPR было выпущено почти 7 млн барр. Параллельно в Китае наблюдается рост автомобильного трафика и нефтепереработки на фоне смягчения локдаунов. Все это признаки сильного спроса. Уверенности в устойчивом подъеме цен выше $120 за баррель пока нет, но и поводов ожидать снижения не наблюдается.
Для российских нефтяников цены реализации примерно на $30 ниже Brent, что дает порядка $88 за баррель Urals. В 2021 г. было в среднем около $71. По данным Bloomberg, морской экспорт из российских портов остается сильным. Все это говорит в пользу того, что российские нефтяники смогут показать отличные результаты в 2022 г.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20220629/837323757.html