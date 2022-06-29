На российском рынке акций наблюдается тенденция к снижению активности. Несмотря на возросший во вторник оборот торгов и рост отдельных фишек на 12-17%, нельзя не отметить тот факт, что инвесторы разгоняют только те истории, которые еще не отскочили от минимумов. Фокус исключительно на технической перепроданности, в то время как фундаментально сильные истории, которые уже успели отыграть часть февральской просадки, уже не пользуются интересом.

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза, депозитарные расписки TCS, OKEY, VK и HeadHunter — все это бумаги, с которыми связан повышенный уровень неопределенности. Именно это стало причиной того, что они до сих пор торговались относительно слабо. Но именно они вчера были в лидерах роста.

Голубые фишки, напротив, снижались в основной массе. И если негативную динамику в экспортерах еще можно объяснить укреплением рубля, то отсутствие интереса к дивидендным историям можно объяснить только отсутствием у инвесторов уверенности в росте рынка.

При этом те фишки, которые лидировали в предыдущие дни, вчера корректировались: Яндекс, Русагро и Совкомфлот несли ощутимые потери. Вероятно, та же судьба до конца недели ожидает вчерашних лидеров. Также под давлением могут оказаться бумаги девелоперов, которые вчера замедлили рост.

В целом картина характерна для поздних периодов растущего движения, когда все наиболее интересные истории уже «выстрелили», и инвесторы ищут по рынку то, что все еще дешево. При этом отсутствие уверенности в дальнейшем росте сдерживает движение широкого рынка. Это не значит, что в следующие недели на рынок не может прийти больше денег, но в настоящий момент есть признаки затухания оптимизма.

Индекс МосБиржи во вторник снизился, но рисунок краткосрочной восходящей волны внутри торгового диапазона 2200-2450 п. сохранился. Котировки по-прежнему находятся на пути к зоне сопротивления 2450-2500 п. Пробой этой зоны при складывающемся сентименте маловероятен. Возможные позитивные новости с ГОСА Сбербанка и Газпрома на этой неделе могут поддержать рыночный индикатор, но для пробоя с текущих уровней этого будет недостаточно.

Страны G7 решили рассмотреть введение полного запрета на поставки российской нефти морем по всему миру, если цена на ее закупку не была заранее согласована с международным сообществом. Важно подчеркнуть, что это не принятое решение, а намерение рассмотреть такую возможность. Задача выглядит очень амбициозной, и переговоры могут занять не один месяц, так что судить о последствиях пока рано.

Цены на нефть во вторник продолжили рост и закрыли торги почти на $118 за баррель. Поддержку оказывают опросы API, которые указывают на сокращение запасов нефти в США на 3,9 млн барр., несмотря на то, что из SPR было выпущено почти 7 млн барр. Параллельно в Китае наблюдается рост автомобильного трафика и нефтепереработки на фоне смягчения локдаунов. Все это признаки сильного спроса. Уверенности в устойчивом подъеме цен выше $120 за баррель пока нет, но и поводов ожидать снижения не наблюдается.

Для российских нефтяников цены реализации примерно на $30 ниже Brent, что дает порядка $88 за баррель Urals. В 2021 г. было в среднем около $71. По данным Bloomberg, морской экспорт из российских портов остается сильным. Все это говорит в пользу того, что российские нефтяники смогут показать отличные результаты в 2022 г.