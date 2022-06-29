Рубль в начале торгов резко подорожал: доллар установил новый семилетний минимум вблизи 50 руб. Евро впервые с октября 2014 г. опускался к 52,7 руб. Однако затем валютные пары быстро восстановились, выйдя в хороший плюс.

Очередная попытка покупателей инвалюты переломить ее устойчивую негативную динамику была спровоцирована риторикой властей. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что часть сырьевых сверхдоходов госбюджета может быть направлена на валютные интервенции для влияния на курс рубля в рамках обновленного бюджетного правила. По словам министра, власти также готовы фактически отменить репатриацию валютной выручки. Кроме того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что ограничения на вывод физлицами валюты за рубеж могут быть смягчены или вовсе отменены.

Если новый подход властей к управлению валютными потоками окажется эффективным, это способно вернуть рубль на более низкие уровни, справедливые с экономической точки зрения (70-80 руб. за доллар США).

Российский долговой рынок развивает нисходящую коррекцию мощного роста последних недель. Индекс гособлигаций RGBI вчера откатился от новой пятимесячной вершины и сегодня продолжил умеренно сдавать позиции.