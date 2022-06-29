Первое и самое главное, что произошло с рублем в первом полугодии 2022-го, это то, что стоимость курса российской валюты по отношению к американскому доллару не оказалась на уровне в 100 — 200 рублей за один американский доллар. Наверное, этот основное достижение. От уровня стоимости курса американского доллара наше население по привычке отсчитывает своё благосостояние. Эта привычка уже сильно прижилась у нас. Но в условиях новых геополитических реалий жизни и в условиях ведения гибридной экономической войны и санкций против России со стороны "коллективного Запада" российский рубль стал символом устойчивости России.

Правда у этой устойчивости есть две стороны, как у любой медали, но это отдельная тема.

Что не удалось

Не удалось удовлетворить всех сразу в нашей большой стране, что в принципе не удивительно. Для всех единогласно крепкий и устойчивый ко внешним вызовам рубль не стал мил. Для простых россиян рост курса рубля стал проблемой, ведь все или большинство граждан уже давно привыкли к тому, что рубль систематически девальвируется и наше население привыкло к победоносному шествию оккупационных валют в лице американского доллара и единой европейской валюты.

Рост курса рубля для всех сейчас очень серьёзная проблема. Население как всегда накупив валюты пока она улетела к 100 рублям за один "зелёный бакс", так и не поняла с 2014 — 2016 годов, что курс российского правительства направлен не только на импортозамещение, а скорее он направлен на национальные интересы. Национальные интересы в нормальном состоянии — это 0,64 рубля за один доллар или на крайний случай 6,50 за один "бакс", но люди ждут 150 рублей за доллар.

Так что с укреплением у рубля получилось, а вот удовлетворить и бюджет, и экспортёров, и население не вышло.

Прогноз

Меня не удивит курс российского рубля на любом уровне, который я давал ещё в апреле и начале мая: он пока сбывается. Правда на экране еще не 46,64 рубля за один доллар, но и на этой отметке курс российского рубля будет не конечной точкой. Такое тоже возможно. От уровня в 46,64 или ещё ниже много места. Если к 17 августа курс опустится к отметке в 6,50 за один "зелёный бакс", то, наверное, очень большое количество россиян, которых в августе 1998 года курс доллара крайне удивил, найдут, что вспомнить.

Мир пришёл к тому моменту, когда уже просто необходимо менять многие вещи в мировой экономике и это сказывается и будет сказываться на мировой финансовой системе. Российский рубль при крепкой и развивающейся российской экономике должен быть стабильным и дорогим. Дорогим — это не значит, что один доллар стоит 200 рублей, и те, кто это не понимают, точно могут многое потерять.

В перспективе у российского рубля есть две проблемы — устойчивость и поиск "равновесного уровня". Лично я не верю в 200 рублей за один доллар, как минимум с точки зрения геополитики, но есть и экономика. Тут сложнее. При этом курс на уровне в 6,50 в июле 1998 года меня устраивал. Равно как и курс в 0,64 рубля за один доллар тоже, но это было очень давно.

Для меня Российский Рубль — это отдалённое напоминание о том, что в очень далёком 1913 году российский рубль был самой востребованной валютой в мире и все его воспринимали как эталон устойчивости и успеха. Будет ли это возрождено, мы с вами увидим позже, возможно после саммита стран формата G-20, который намечен на эту осень.