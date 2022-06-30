В среду мировые рынки оказались под давлением продаж, в результате чего индексы MSCI World и MSCI EM, показывающие ситуацию на развитых и развивающихся рынках соответственно, снизились на 0,4% и 1,6%. Среди развитых рынков основное давление пришлось на европейские площадки, потери которых составили 0,2 — 1,7%. При этом в США ведущие индексы изменились не сильно, продемонстрировав разнонаправленную динамику. Так, по итогам дня индекс Dow Jones подтянулся на 0,3%, а индекс широкого рынка S&P500, напротив, снизился на 0,1%.

В текущий момент активность инвесторов на мировых рынках может несколько снизиться. После коррекционного роста на прошлой неделе и компенсации его части на этой, возможен переход в консолидацию у достигнутых уровней. Поводом может выступить отсутствие существенных стимулов для направленного движения. Инвесторы ждут новые данные по инфляции в США, которые будут опубликованы 13 июля, и следующего заседания ФРС. В случае если рост потребительских цен в Штатах продолжится, американскому регулятору в конце июля придется вновь поднять ставку на 75 б.п. Это будет способствовать пересмотру инвесторами ожиданий по траектории ставки до конца года в сторону более высоких значений, что окажет давление на широкий спектр рисковых активов. Также в июле пройдут заседания ЕЦБ и Банка Англии. И если последний уже идет по пути ужесточения ДКП, то европейский регулятор в июле даст старт циклу повышения ставок, что будет сказываться на стоимости фондирования в евро. В сложившейся ситуации, на наш взгляд, в среднесрочной перспективе сохраняются риски продолжения негативной динамики мировых рынков и выхода их на новые локальные минимумы.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 1,7%. Исключение составляет рынок Китая, растущий на 1,3%, несмотря на слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе страны. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 112,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию данных по изменению количества безработных в Германии, а также статистику по расходам на личное потребление и заявкам на пособие по безработице в США.

В среду индекс Мосбиржи перешел к снижению, потеряв 1,3% и отступив до 2 379 пунктов. Сегодня российский рынок попытается отыграть потери предыдущего дня и вновь подняться выше 2 400 пунктов. Поводом к покупкам может стать сохранение высоких цен на нефть, а также ожидание ослабления рубля в среднесрочной перспективе, что будет способствовать улучшению показателей экспортеров. При этом пока нет возможности говорить о направленном движении, так как индекс Мосбиржи продолжает находиться в консолидации в виде сходящегося треугольника, основанием которого выступает волна роста, продемонстрированная в конце апреля. Выход из сложившейся консолидации может указать направление дальнейшего среднесрочного движения российского рынка.

На валютной секции Московской биржи по итогам среды рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 2,8%, поднявшись в район 53,2 рубля, евро прибавил 2,7%, достигнув отметки 56 рублей. Отметим, что в ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль достигла ближайшей цели снижения, которой выступала отметка 50 рублей, после чего началось коррекционное восстановление, которому способствовали, в частности, словесные интервенции и фиксация прибыли по «коротким» позициям в американской валюте. Сегодня на старте сессии доллар может протестировать верхнюю границу диапазона 53 — 53,8 рубля, в котором провел большую часть предыдущей и начало этой недели. При этом в текущий момент сохраняются риски возобновления негативной динамики американской валюты, так как основной фактор в виде дисбаланса спроса и предложения продолжит оказывать на нее давление.