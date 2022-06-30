Курс российской валюты вчера в первой половине дня очень быстро дошел до психологически важной отметки 50 руб за доллар, на чем укрепление рубля временно прекратилось. Одним из поводов смены тренда стали выступления глав ЦБ, Минэкономразвития и Минфина на съезде РСПП. Чиновники продемонстрировали диаметрально противоположенные мнения относительно необходимости искусственно девальвировать рубль.

Это и стало катализатором разворота рубля. Желание же спекулянтов сыграть на понижение рубля начало проявляться с конца прошлой недели. В том числе, это выражалось в более слабом рубле на западных площадках, по сравнению с Московской биржей.

Не исключено, что рубль продолжит какое-то время снижение, первой целью которого является район 54, а в случае его пробоя — 58 руб за доллар.

При таком сценарии стоит ждать спекулятивного роста акций экспортеров, прежде всего, черных металлургов и нефтянки. Бумаги сталеваров будут интересны только спекулятивно до тех пор, пока они не восстановят большую часть экспортных поставок.

Из нефтянки фундаментально наиболее привлекательно выглядит «Роснефть», а спекулятивно — «Лукойл», которому надо бы отыграть снижение, вызванное новостью об уходе Леонида Федуна из компании. Сегодня с утра нефть продолжает слабо дорожать.

В лидерах вчерашнего падения стали акции «Сургутнефтегаза», взлетевшие накануне на 17 с лишним процентов. Судя по тому, что бумага бурно росла лишь один день, вероятность продолжения коррекции по ней сегодня велика.

Началась логичная фиксация прибыли в бумагах ритейлеров. Покупать их пока рано.

Неприятный сюрприз преподнес вчера Сбербанк, обвалившийся более чем на 5%. Для технической коррекции после двухнедельного роста это слишком много, а никаких негативных новостей по эмитенту не было.

Но основная интрига связана с «Газпромом». Сегодня компания проводит собрание акционеров, где с очень большой вероятностью будет утверждено решение о распределении части прошлогодней прибыли среди акционеров. Не исключено, что официального релиза компании по итогам собрания мы сегодня не увидим.

Сегодня волатильность бумаги может быть очень высокой, как это наблюдалось в конце мая в день заседания совета директоров газовой монополии по вопросу дивидендов.

Сегодня также будут решать вопрос о дивидендах акционеры «Роснефти».

Не исключено, что в этих двух бумагах мы увидим преддивидендное ралли: более сильное у «Газпрома» и послабее в «Роснефти». В случае сильного роста, «Газпром» и «Роснефть» могут в ближайшие дни затащить индекс Мосбиржи в зону сопротивления 2450-2500 пунктов.