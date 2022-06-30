Рубль на открытии испытал кратковременную просадку: доллар достигал 53,65 руб., евро повторил вчерашний максимум 56 руб. Вскоре валютные пары резко снизились, но столь же стремительно восстановились. Однако закрепиться на дневных вершинах не удалось, доллар и евро перешли к консолидации в существенном минусе.

При этом ситуация на мировых рынках вновь ухудшается, в том числе на сырьевом. Усилились опасения замедления экономического роста, о чем свидетельствуют последние данные крупнейших экономик. При этом для предотвращения усиления инфляции центробанки вынуждены продолжать быстрое ужесточение монетарной политики, что лишь ухудшает долгосрочные экономические перспективы и способно ослабить сырьевой спрос.

В то же время высокие цены на сырье остаются чуть ли не единственным фактором, защищающим рублевые активы от обесценивания на фоне большой геополитической неопределенности, жестких санкций и связанных с ними высоких экономических рисков. Поэтому если сырьевые котировки продолжат падать, рубль может перейти к более устойчивому ослаблению с ближайшей целью 55,5 руб. за доллар.

Российский долговой рынок также находится под давлением. Индекс гособлигаций RGBI снижается вторую сессию подряд, ускорив нисходящее движение. Тем не менее пока эта просадка не выходит за рамки даже умеренной коррекции мощной волны роста индикатора, произошедшей в предыдущие недели.