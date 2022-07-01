В четверг негативная динамика на мировых рынках была продолжена. Несмотря на отсутствие существенных факторов и изменений в заявлениях представителей регуляторов и, в частности, главы ФРС, инвесторы продолжают закладывать более активное ужесточение денежно-кредитной политики мировыми регуляторами, снижая объемы рисковых активов в портфелях и замещая их защитными инструментами. При этом коррекция, прошедшая на прошлой неделе, дала им возможность проводить сокращение по более привлекательным ценам. Дополнительным негативным фактором для мировых рынков стала макроэкономическая статистика из США — данные по расходам на личное потребление и заявкам на пособие по безработице, которые оказались чуть хуже ожиданий. В результате, по итогам дня индексы MSCI World и MSCI EM снизились на 1,1% и 1,2% соответственно. Отметим, что основой снижения развитых рынков стала ситуация в Европе, где на фоне сильного роста количества безработных в Германии основные индексы потеряли в пределах 2%. При этом в Штатах в четверг индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,4% и 0,3%.

Сегодня основное внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике. Так, в ходе торгов выйдут итоговые данные по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП. Плюс к этому, будут опубликованы предварительные цифры по инфляции в Еврозоне, что даст инвесторам повод пересмотреть ожидания по траектории ставки ЕЦБ.

При этом сегодня утром настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки падают до 2,1%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,9%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,1%, торгуясь в районе 108,9 доллара за баррель.

В четверг индекс Мосбиржи упал на 7,3%, отступив в район 2 205 пунктов. Основным фактором снижения стала негативная динамика акций Газпрома (-30,5%), имеющих высокий вес в индексе. Сегодня на открытии ожидаем перехода рынка в коррекцию. Так, индекс Мосбиржи может отыграть часть потерь и попытаться подняться в район 2 250 пунктов. При этом, вчера рынок вышел вниз из продолжительной консолидации в виде сходящегося треугольника, что может говорить о начале волны снижения, целью которой выступает район 1 950 пунктов. Подтверждением данного сценария станет отступление индекса Мосбиржи под апрельские минимумы, установленные чуть ниже 2 170 пунктов. Однако перед реализацией данного сценария возможно коррекционное восстановление с выходом в район нижней границы сходящегося треугольника, проходящей в районе 2 280 — 2 300 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам четверга рубль вновь перешел к укреплению по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар снизился на 3,4%, отступив в район 51,5 рубля, евро упал на 4,1%, уйдя ниже 53,7 рубля. Сегодня пара доллар/рубль может попытаться продолжить негативную динамику и сделать еще один шаг к минимумам недели, установленным чуть выше 50 рублей. Повод прежний — сохраняется дисбаланс спроса и предложения. Высокий объем предложения со стороны экспортеров не компенсируется текущим спросом со стороны импортеров и населения, в результате чего основные мировые валюты находятся под давлением, а рубль устанавливает новые локальные максимумы.