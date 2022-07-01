Рубль показывает кратковременное укрепление
Рубль на открытии показал кратковременное укрепление, обновив вчерашний максимум к доллару. Однако затем российская валюта перешла к быстрому ослаблению, переписав недельный минимум. Доллар приблизился к 55 руб., евро — к 57,4 руб.
Вероятно, после вчерашнего очередного смягчения ЦБ валютных ограничений, а также на фоне ранее озвученного намерения властей бороться с завышенным курсом рубля, покупатели инвалюты активизировались. В четверг Банк России увеличил до $1 млн максимальный ежемесячный лимит перевода валюты физлицами за рубеж.
Дополнительным фактором, зачастую вызывавшим ослабления рубля, выступают предстоящие выходные. Многие предпочитают завершать неделю в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков в ближайшие дни.
Поэтому в начале следующей недели ослабление рубля может приостановиться, если негативные ожидания инвесторов не оправдаются. Однако в случае дальнейшего притока на рынок средств желающих воспользоваться послаблениями валютного контроля, снижение рубля может ускориться без каких-либо других драйверов.
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