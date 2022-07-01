На пятничных торгах российский фондовый рынок движется разнонаправленно. Рублёвый индекс Мосбиржи в плюсе на +1,1%, а долларовый индикатор РТС идёт вниз на —4,5%. Негативная динамика обусловлена ослаблением рубля.

Согласно недельным данным, с 18 по 24 июня инфляция оказалась нулевой после трёх недель дефляции. С начала месяца снижение потребительских цен составило 0,26% к 24 июня, с начала года цены выросли на 11,51%, сообщил Росстат.

На следующей неделе в фокусе останется новостной фон, корпоративные новости и макростатистика. Ориентир для индекса Мосбиржи: 2150-2300 пунктов.

Во вторник будет опубликован индикатор деловой активности в сфере услуг, а в пятницу данные по инфляции за июнь.

Глобальный рынок

Аппетит к рисковым активам на неделе заметно снизился. Внешние площадки завершают неделю разнонаправленно. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили неделю в минусе после снижения американских индексов в четверг. Тем временем европейские индексы в пятницу перешли в "зелёную зону" после публикации данных о производственной активности лучше ожиданий. Фьючерсы на американские индексы начали второе полугодие снижением.

ВВП в США снизился на —1,6% в первом квартале, чуть хуже прогноза —1,5%. Кроме того, вышли рекордно слабые данные по индексу потребительской уверенности США. Низкая уверенность потребителей обычно вызывает замедление ритейла, локомотива в экономике США.

Некоторые аналитики Уолл-стрит, ожидают, что ФРС не сможет длительно повышать ставку, тем не менее предстоящее повышение ставки в июле на 0,75 п.п. уже заложено в рынок.

Квартальный сезон корпоративной отчётности в ближайшие несколько недель наберёт обороты, и фокус скоро сместится на результаты компаний. Внимание инвесторов будет приковано к заявлениям представителей компаний об устойчивой инфляции наряду с ранними признаками снижения потребительского спроса и их влиянием на маржу.

На следующей неделе выйдет достаточно объемный блок макроданных. На повестке останется риск рецессии.

В понедельник в США выходной, День независимости, важных макроданных не ожидается. Во вторник инвесторы сфокусируются на индексе деловой активности в сфере услуг в еврозоне и Великобритании за июнь, который является одним из ведущих индикаторов общего состояния экономики. В среду выйдут данные по объему розничных продаж в еврозоне.

В четверг выйдет важная статистика по рынку труда в США, отражающая динамику числа занятых в несельскохозяйственном секторе. А в пятницу будет опубликован пакет данных по рынку труда, включая уровень безработицы за июнь. Ожидается сохранение коэффициента на уровне 3,6%.

В субботу фокус сместится на восток, в Китае опубликуют индекс цен производителей (ИЦП), важный инфляционный индикатор, отражающий изменение цен с точки зрения продавцов.

Нефть

Нефть марки Brent отступила в конце недели под отметку $110 за баррель. Давление на стоимость сырьевых товаров оказал слабеющий доллар и снижение риск-аппетита из-за усиления обеспокоенности инвесторов возможной рецессии в США.

В четверг страны ОПЕК+ по итогам заседания приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе.

Дефицит предложения сохраняется, но в ближайшее время на динамику котировок продолжат оказывать сильное влияние макроновости. Кроме того, президент США в ходе своего визита в Саудовскую Аравию 13-16 июля намерен встретиться с наследным принцем страны, чтобы обсудить возможности более активного наращивания добычи нефти.