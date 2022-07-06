Российский рынок акций во вторник показал положительную динамику. Торговая активность снова начала расти, чему в первую очередь способствовали отскок в Газпроме, а также корпоративные новости вокруг Норникеля и РУСАЛа. Кроме того, важную поддержку оказал фактор стремительного ослабления рубля.

Индекс МосБиржи остался выше 2200 п., так что ухудшения технической картины пока не произошло. Тем не менее котировки все еще находятся вблизи нижней границы бокового коридора последних месяцев. Если в ближайшей перспективе все-таки не удастся удержаться выше 2165-2235 п., то откроется дорога в сторону 1850-2000 п. Этому могут способствовать как череда предстоящих дивидендных гэпов, так и фактор активных распродаж на сырьевых площадках.

Пока же индекс находится выше 2165 п., остается актуальным устоявшийся с апреля коридор. Его верхняя граница расположена около 2460-2500 п. Рынок уже несколько раз подходил к этим рубежам, но постоянно появлялись поводы для возобновления снижения.

Распродажа commodities. Ключевым риском для российского рынка остается слабая конъюнктура на сырьевых площадках. Во вторник Bloomberg Commodity Index, отражающий динамику более 20 товаров, вчера рухнул на 4,5%. Достигнуты минимумы с февраля. Подобная динамика обусловлена ростом опасения за совокупный спрос в условиях нарастающих рисков рецессии во многих развитых странах, в том числе и из-за ужесточения ДКП. Сказывается и рост индекса доллара, поднявшегося к максимумам за 20 лет. Так, пара EUR/USD ожидаемо готовится уйти к паритету (опуститься до 1 и даже ниже).

Если ранее падало большинство commodities, но цены на нефть были относительно стабильны, то сейчас и фьючерсы Brent под мощным давлением. Так что нисходящий тренд в сырьевых товарах теперь может оказывать все большее негативное влияние и на российский рынок. Фьючерсы Brent во вторник в моменте теряли почти 10%, сегодня торгуются около $104 за баррель.

В качестве ближайшего целевого ориентира для продолжения коррекции на рынке нефти можно выделить район $97-99,5. В случае его прохождения рыночный сентимент будет существенно ухудшаться, а негативное влияние нефтяного фактора на стоимость российских акций — возрастать.

Доллар по 50 остался в прошлом. С минимумов прошлой недели курс USD/RUB подскочил на 22%. Такие движения в столь короткий период времени являются лишь продолжением той аномалии с чрезмерным переукреплением рубля, которое происходило в последние месяцы. Каких-то особенных поводов для 10%-ой девальвации рубля вчера не появлялось. Основная волна падения нефти была вечером, а рубль просел в первой половине дня, так что сырьевой фактор не ключевой.

В мае мы уже видели точно такой же трехдневный импульс роста доллара, после чего рубль возобновил укрепление. На этот раз разворота с движением к минимумам уже не ожидаем. Предпринятые в последние месяцы меры ЦБ и властей по смягчению валютного контроля постепенно приводят к увеличению спроса на валюту. Вероятно, этот эффект усиливается благодаря постепенному восстановлению импорта, и этот процесс будет продолжен. Кроме того, на рынке складываются ожидания, что в том или ином виде появится новое бюджетное правило, в рамках которого возобновятся покупки валюты. При этом экспортная выручка из-за падения сырья — снижается.

Влияние частных инвесторов на рынок акций увеличилось. Мосбиржа сообщила, что в июне их доля в торговом обороте выросла с 72,6% до 74%. Это рекорд за все время наблюдения.

Также в июне отмечаем ускорение темпов роста физлиц, имеющих брокерские счета. За месяц их число выросло на 629 тыс. против прироста на 482 тыс. в мае. Тем не менее в прошлом месяце сделки на фондовом рынке совершали 1,9 млн человек — столько же было и в мае.

РУСАЛ и Норникель — сделка года? Комментарии Владимира Потанина о возможном слиянии двух компаний привели к разнонаправленной динамике. Акции ГМК в моменте падали на 6%, а котировки РУСАЛа прибавляли более 15%. К закрытию отклонения обеих бумаг существенно сократились.

Видим риски для дивидендных перспектив обеих компаний, но для РУСАЛа и его основного акционера En+ эта потенциальная сделка все-таки больший позитив. Многое будет зависеть от того, по каким оценкам пройдет слияние. Вряд ли РУСАЛ согласится провести его на основе текущих рыночных котировок, все-таки в его стоимости практически не раскрыта цена удерживаемого компанией 26,25% пакета Норникеля. При этом какой-то прямой синергии от слияния двух бизнесов нет.

Скорее всего, потребуется много времени, чтобы стороны определили справедливую формулу оценки алюминиевого бизнеса РУСАЛа. При этом риски отказа от слияния оцениваются как высокие. Поэтому какой-то очевидной инвестидеи в этом кейсе сейчас не выделяем. Отмечу лишь, что для акций ГМК шансы на устойчивый приток новых инвесторов и рост котировок в краткосрочной перспективе невысокие, учитывая перспективы снижения дивидендов, о которых сказал президент компании, а также ухудшение ценовой конъюнктуры, наблюдаемое на рынке цветных металлов в последние недели.