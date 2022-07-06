На старте сессии рубль резко снизился, вновь переписав месячный минимум. Доллар приближался к 65 руб., евро — к 66,65 руб., но вскоре валютные пары резко сдали позиции, растеряв почти все дневные достижения.

Вероятно, первая волна покупателей валюты насытилась, а многие спекулянты уже фиксируют большую и быструю прибыль, полученную в результате стремительного роста валют к рублю. В то же время вряд ли сейчас баланс валютного спроса и предложения существенно изменился в сторону преобладания покупателей, в последние сессии по большей части спрос мог быть обеспечен спекулятивным интересом на фоне заявлений властей о подготовке новых мер по ослаблению рубля. Тем не менее предыдущие шаги по ослаблению валютного контроля вместе с постепенным восстановлением импорта могли привести к появлению спроса на инвалюту и ослаблению предложения, что обеспечило перелом устойчивого тренда по укреплению рубля.

Мировые рынки сегодня отыгрывают вчерашние серьезные потери. Правда, нефтяным ценам не удается развить устойчивое восстановление после обвала предыдущей сессии, в результате которого потери составляли более 10% на новых двухмесячных минимумах. Основным негативом для большинства биржевых активов остается угроза замедления мировой экономики.

Российский долговой рынок пытается переломить нисходящую тенденцию предыдущих пяти сессий. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но быстро сдал позиции, обновив двухнедельный минимум.