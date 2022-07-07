Итак, Газпром не выплатит дивиденды за 2021 г. Такое неожиданное решение акционеры приняли по итогам ГОСА 30 июня. В этот же день стало известно о том, что государство забирает налогами 1,248 трлн руб. из прибыли Газпрома за 2022 г., что совпадает с суммой дивидендов, которые совет директоров компании ранее рекомендовал выплатить из рекордной прибыли 2021 г.

Итоговая чистая прибыль в 2022 г. будет зависеть от курса рубля. Фактор рубля вызывает больше всего опасений как у инвесторов, так, похоже, и у правительства, раз предприняли столь экстренные меры по наполнению бюджета осенью. По словам министра финансов Силуанова, изменение курса на 1 рубль — это 130-150 млрд руб. экспортных доходов в бюджет. Получается, дополнительным налогом на Газпром правительство застраховалось от более крепкого курса нацвалюты на 4,4 рубля (половина от 1,2 трлн руб., так как государство все равно получило бы свою часть дивидендов).

Ключевой вопрос — что будет с дивидендами в следующем году? Даже с учетом дополнительных единовременных налогов годовая дивидендная доходность может быть на уровне 16% при сохранении дивидендной политики. Правда, кризис доверия может отпугивать инвесторов от акций в моменте. В данном случае решение кардинально пересмотрели всего за месяц, и миноритариям совсем ничего не выплатили. С другой стороны, Роснефти позволили выплатить рекордные дивиденды за 2021 г. То есть системного характера директива правительства не имеет. Поэтому ключевым фактором, на наш взгляд, является способность правительства ослабить рубль. Уже на этой неделе планируется одобрение «тяжелой артиллерии» (возвращение интервенций на рынках с новым бюджетным правилом).

В результате пересмотра прогноза финансовых показателей из-за дополнительных налогов наша целевая цена акций Газпрома на следующие 12 месяцев снижается до 202 руб. с 289 руб., а рекомендация меняется с BUY на HOLD.