На открытии рубль испытал кратковременную просадку, после чего быстро восстановился. Однако продолжить укрепление не удалось, российская валюта перешла к консолидации в умеренном плюсе.

Мировые рынки и котировки нефти после утреннего снижения также стали консолидироваться. Инвесторы взяли паузу, пытаясь найти драйверы для продолжения восходящей коррекции или новой волны снижения.

Возможно, сейчас рубль нашел равновесный курс (61-65 руб. за доллар), по крайней мере на краткосрочном горизонте. Однако волатильность остается большой даже для высоко рискованных валют, поэтому выбить рубль из равновесия способен даже не самый сильный драйвер или очередная атака покупателей или продавцов валюты.

Важную роль в дальнейшей динамике рублевых активов и нефти будет играть еженедельная отраслевая статистика Минэнерго США по запасам и добыче нефти в стране (18:00 МСК). Ее публикация перенесена с традиционной среды на четверг из-за праздничного выходного в США, который был в прошедший понедельник. Ночные данные Американского института нефти показали неожиданное и существенное увеличение запасов нефти. Если сегодня эти изменения будут подтверждены, нефтяные цены могут возобновить активное снижение, что способно ударить по рублю.

Российский долговой рынок вернулся к восходящей динамике: индекс гособлигаций RGBI открылся вверх и показывает поступательный рост. Этому способствуют вчерашние данные, показавшие очередное сокращение годовой инфляции в России, что оставляет возможности ЦБ вновь снизить ключевую ставку.