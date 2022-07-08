На старте торгов рубль резко укрепился: доллар опустился к 60,7 руб., евро приблизился к 61,5 руб. Затем валютные пары скорректировали потери, но развить восстановление не смогли, умеренно снизившись.

Одной из возможных причин возобновления роста рубля может выступать завершение дивидендного сезона и начало выплаты дивидендов российскими экспортерами. Для этого они конвертируют валютную выручку в рубли, что оказывает давление на котировки иностранной валюты. Поэтому в ближайшие сессии доллар может проверить на прочность уровень 60 руб.

Внешний фон поначалу был умеренно негативным, но после нашего открытия стал улучшаться. Нефтяные цены торгуются недалеко от вершин, достигнутых вчера в результате мощного отскока от трехмесячных минимумов.

Правда, восстановление рисковых активов, наблюдаемое в последние дни, может быть всего лишь кратковременной коррекцией предыдущей волны снижения. Поэтому распродажи способны вскоре возобновиться, тем более что проблемы замедления экономики и высокой инфляции сохраняют угрозу стагфляции — худшего экономического сценария, с которым трудно бороться монетарными и фискальными мерами.

Российский долговой рынок сохраняет восходящую динамику, несмотря на то, что вчерашние данные по инфляции показали возобновление роста потребительских цен впервые за семь недель. Правда, это произошло в результате традиционного повышения 1 июля тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Годовая инфляция вновь уменьшилась, что сохраняет высокие шансы на очередное снижение ключевой ставки ЦБ, ближайшее заседание которого состоится 22 июля. Доходности облигаций двигаются в сторону ожидаемых процентных ставок в экономике. Если монетарная политика смягчается, доходности долговых бумаг снижаются (котировки растут).