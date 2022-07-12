Мировые рынки начали неделю со снижения. Инвесторы опасаются, что в среду выйдут высокие данные по инфляции в США, в результате чего американскому регулятору придется пойти на более активное повышение ставки на ближайших заседаниях. Это способствует росту рисков перехода американской экономики в рецессию, а также ухудшения показателей компаний, особенно имеющих высокий уровень долговой нагрузки. В сложившихся обстоятельствах инвесторы предпочитают сокращать объемы рисковых активов в портфелях, замещая их защитными инструментами. На таком фоне в понедельник индексы MSCI World и MSCI EM, демонстрирующие динамику развитых и развивающихся рынков соответственно, потеряли 1,2% и 1,8%. При этом индекс развивающихся рынков отступил к минимумам с мая 2020 года. В штатах по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,5% и 1,2% соответственно, а одними из аутсайдеров стали высокотехнологичные сектора.

Дополнительным фактором для мировых рынков выступает новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Это вызывает опасения, что части стран придется пойти на введение карантинных ограничений, что скажется на их экономиках и, соответственно, мировой. В частности, внимание инвесторов сосредоточено на некоторых европейских странах, где наблюдается всплеск заболеваемости, а также Китае, где уже вводятся дополнительные ограничения, несмотря на умеренные темпы роста числа заболевших, что связано с политикой нулевой толерантности к ковиду.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 1,9%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,7%, торгуясь в районе 105,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию данных по индексу экономических настроений в Германии, а также выступление главы Банка Англии.

В понедельник индекс Мосбиржи потерял 2,7%, отступив в район 2 162 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение негативных тенденций в наших акциях, в частности за счет давления со стороны внешнего фона в виде снижения цен на нефть и ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам. Отметим, что вчерашнее отступление рынка ниже апрельских минимумов, установленных в районе 2 170 пунктов, активизировало сценарий снижения индекса Мосбиржи с целью в районе 1 950 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в понедельник рубль уверенно укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар потерял 3,3%, уйдя ниже 59 рублей, евро упал на 5%, до 59,2 рубля. Сегодня в начале торгов основные мировые валюты могут попытаться отыграть часть потерь предыдущего дня за счет фиксации инвесторами прибыли по спекулятивным коротким позициям. Однако в ходе сессии рубль, скорее всего, продолжит волну укрепления — в ближайшие две недели в связи с приближением пика налоговых выплат будет расти предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, что окажет давление на котировки доллара и евро. При этом ближайшей поддержкой для американской валюты, на наш взгляд, может служить отметка 57,7 рубля.