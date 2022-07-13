Во вторник давление на мировые рынки сохранилось в результате чего они вновь продемонстрировали негативную динамику. Так, по итогам дня индекс развитых рынков MSCI World снизился на 0,7%, а индекс развивающихся рынков MSCI EM потерял 1,4%, обновив многолетние минимумы. При этом среди развитых рынков не наблюдалось единой динамики. В частности, в Европе, несмотря на слабые данные по индексу экономических настроений в Германии, основные индексы к закрытию смогли закрепиться на положительной территории, прибавив в пределах 0,8%, а в США, напротив, индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,6% и 0,9% соответственно.

Отметим, что рынки Старого Света восстанавливаются после провала на прошлой неделе, когда часть индексов установила многолетние минимумы на фоне опасений относительно экономики региона. За океаном же продажи преобладают на ожиданиях публикации данных по инфляции, которые выйдут сегодня. Инвесторы опасаются, что потребительские цены в Штатах продолжат рост, что будет способствовать более активному подъему ставки со стороны ФРС. В результате они закладывают более высокую траекторию ставки до конца года, что негативно как для экономики, так и для показателей компании. В сложившихся обстоятельствах участники торгов сокращают объемы акций в портфелях, замещая их защитными инструментами.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются чуть выше уровней закрытия предыдущего дня. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрирует коррекционный рост, подтягиваясь на 0,3% и торгуясь в районе 99,8 доллара за баррель. Отметим, что кроме данных по инфляции в США, которые могут определить настроения рынков на ближайшие сессии, также инвесторы обратят внимание на выход статистики по объемам производства обрабатывающей промышленности Великобритании и по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 1,3%, отступив до 2 134 пунктов. Сегодня в ходе сессии давление на российские акции может сохраниться, что, в частности, связано с существенной коррекцией в ценах на нефть, прошедшей днем ранее. В результате, к концу сессии индекс Мосбиржи может уйти под минимумы предыдущей сессии и сделать еще один шаг к цели снижения, расположенной на отметке 1 950 пунктов.

На валютной секции Московской биржи во вторник рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии доллар подтянулся на 0,1%, удержав позиции чуть ниже 59 рублей, евро прибавил 0,4%, поднявшись до 59,5 рубля. Отметим, что в ходе сессии рубль уверенно рост, однако в последние часы покупки в основных мировых валютах активизировались, что привело к их восстановлению и выходу в "плюс". При этом сегодня рубль попытается перейти к укреплению. Постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров будет оказывать ему поддержку. В результате, пара доллар/рубль в ходе сессии может отступить в район 57,7 рубля.