В начале торгов рубль укрепился, но вскоре сдал позиции, однако ослабление было кратковременным, сменившись очередной волной укрепления. Доллар опускался немного ниже 58 руб., евро достигал 58,2 руб.

Поддержку рублю продолжают оказывать ожидания конвертации инвалюты крупными компаниями для выплаты дивидендов, а также приближение квартального налогового периода. Он характеризуется более серьезным объемом налоговых выплат экспортерами по сравнению с ежемесячными, что увеличит предложение валюты на рынке.

Ситуация на мировых биржах улучшается, нефтяные цены умеренно восстанавливаются, что также способствует подорожанию рубля.

Важное значение для всех рынков будут иметь сегодняшние данные о потребительской инфляции в США (15:30 МСК). Если показатели превысят ожидания, это способно вызвать новую волну распродаж биржевых активов, а также возобновление активного роста доллара на мировом рынке.

Российский долговой рынок предпринял неудачную попытку переломить негативную тенденцию предыдущих двух дней. На старте торгов индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но быстро вернулся к снижению, выйдя в небольшой минус.