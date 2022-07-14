Инфляция в США в июне ускорилась до нового 40-летнего максимума и превысила прогнозы. За месяц цены выросли на 1,3% после 1% в мае и против прогноза в 1,1%. За год цены выросли на 9,1% после 8,6% в мае и против прогноза в 8,8%.

Базовый индекс без учета волатильных компонент — Core CPI — также ускорился до 0,7% м/м после 0,5% в мае и прогнозе 0,5%, годовой снизился до 5,9% с 6% в мае (при прогнозе 5,7%).

Основной вклад в ускорение инфляции внес рост цен на энергоносители — в прошлом месяце они подскочили на 41,6% и это максимум с 1980 года. Бензин подорожал на 59,9% (рекорд с 1980 года), электричество — на 13,7% (пик с 2006 года), природный газ — на 38,4% (максимум с 2005 года). Кроме того, рост стоимости продуктов питания стал самым существенным с 1981 года — на 10,4%. На 11,4% подорожали новые транспортные средства, на 1,7% подержанные автомобили и грузовики. Цены на авиабилеты взлетели на 34,1%. Интересной особенностью является то, что товарная инфляция замедляется, а инфляция услуг ускоряется.

Рынок посчитал, что ФРС придётся действовать быстрее в плане ужесточения монетарной политики, однако пик по ставке ФРС остался на уровне 3,75% на конец этого года. Так рынок фьючерсов на ставку стал закладывать повышение ставки ФРС на ближайшем заседании 27 июля сразу на 1 п.п., до 2,75% с вероятностью 51%. В сентябре ожидается ещё один подъем на 50 б.п., до 3,25%. В ноябре ожидается последнее повышение на 50 б.п., до 3,75%.

На этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, согласно рынку фьючерсов, будет завершен и летом следующего года уже ожидается снижение ставки для смягчения рецессии. В целом фокус рынка смещается с рекордной инфляции к глобальной рецессии.

Появляется всё большее число признаков замедления инфляции: падение цен на сырьё, включая нефть, бензин и продовольствие, ослабление спроса в результате ожиданий рецессии и ужесточения финансовых условий, удешевление транспортных перевозок, снижение рыночных инфляционных ожиданий. Поэтому не исключено, что июньская инфляция в США на уровне 9,1% может стать пиком в этом цикле и с постепенным замедлением роста.