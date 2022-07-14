В среду на российском рынке акций наблюдалось равномерное снижение на невысоких оборотах. Это полноценное трендовое движение, практически без отскоков. Рыночные настроения участников явно смещены в сторону распродаж, что обусловлено как слабым внешним фоном, так и временным отсутствием каких-то новых внутренних драйверов и идей после дивидендного сезона.

Кроме того, курс рубля остается крепким, несмотря на снижение сырьевых товаров. Это крайне негативно сказывается на маржинальности российских экспортеров, на которых приходится более половины рынка.

Среди голубых фишек падение происходит без каких-то резких перекосов. Отметим лишь, что чуть сильнее падают бумаги нефтегазового сектора и металлургов как раз из-за фактора рубля. В структуре индекса лишь три бумаги завершали среду в плюсе: ПИК, ЛСР и X5 Group.

По индексу МосБиржи постепенно отрабатывается наш пробойный сценарий, предполагающий спуск к диапазону 1850-2000 п. после выхода вниз из трехмесячного боковика. Ранее спуск ниже 2165 п. существенно ухудшил общую картину, так что падение к новым минимумам с февраля выглядит технически оправданным.

Закрытие вчерашнего дня проходило вблизи локальных минимумов, что, как правило, говорит о незавершенности нисходящей тенденции. Для слома этой медвежьей картины нужно либо достижение обозначенных выше целей (1850-2000 п.), либо уверенный возврат выше 2160-2170 п. Во втором случае реализация такого расклада на этой неделе выглядит маловероятной.

Стоит ли распродавать портфель и ждать более низких уровней? В текущей ситуации часть инвесторов именно так и поступает, судя по рыночным котировкам. Однако индекс МосБиржи уже около 2070 п., так что в базовом сценарии потенциал снижения уже не выглядит значительным.

Ключевой риск для нашего рынка сейчас связан в первую очередь с сырьевыми ценами, в том числе с нефтяными фьючерсами. Негативный сентимент по commodities поддерживается ростом индекса доллара (DXY) до максимумов за 20 лет, а также ожиданиями стагнации спроса на фоне замедления экономического роста в мире.

Вчерашняя статистика по инфляции в США показала максимальные за 41 год темпы роста цен — 9,1% г/г. В месячном выражении в июне рост составил 1,3%, против прогнозных 1,1%. Рост базового индекса, не включающего продукты питания и энергоносители, зафиксирован на уровне 5,9% — выше консенсуса 5,7%.

В связи с такими цифрами у участников рынка уже нет сомнений, что регулятор повысит ставку на заседании 27 июля как минимум на 75 б.п. Более того, по оценкам индикатора FedWatch Tool, трейдеры на фьючерсном рынке уже закладывают в цену в 82%-ую вероятность повышения ставки сразу на 1 процентный пункт, до 2,50-2,75%.

Кстати, такой сценарий предполагает дальнейшее расширение дифференциала ставок межу ФРС и ЕЦБ, а значит курс EUR/USD может не остановиться в районе паритета, а уйти уверенно ниже 1,00.

Почему говоря о российском рынке, мы ориентируемся на инфляцию в США? Ответ простой: дальнейшее ужесточение ДКП за океаном неизбежно будет давить на котировки сырьевых товаров, в том числе на энергоносители. А это в свою очередь уже переносится на доходы российских экспортеров и госбюджета.

Общая картина по Brent сейчас слабая. К тому же вчерашние данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США оказались негативными (выросли сильнее ожиданий). В случае спуска ниже $96-98 возможно ускорение волны распродаж со следующей значимой зоной поддержки лишь около $86,5-88,5.

Дефляция снова с нами. В России со 2 по 8 июля потребительские цены снизились на 0,03% после роста на 0,23% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, после двухнедельного перерыва в России вновь наблюдается дефляция. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться, составив к 8 июля примерно 15,69% после 16,19% неделей ранее.

В то же время ЦБ РФ в отчете по инфляции отмечает, что в среднем потребительская корзина в июне дешевела максимальным месячным темпом за последние 20 лет. Показатели устойчивого инфляционного давления в июне снизились, хотя и остались положительными. Регулятор подтверждает, что проводимая денежно-кредитная политика создаст условия для снижения годовой инфляции до 5-7% в 2023 г. и до 4% в 2024 г.

Сохранение дефляции располагает к дальнейшему падению и ключевой ставки Банка России. В следующую пятницу состоится очередное заседание, по итогам которого эксперты ждут ее снижения в основном на 50-100 б.п. с текущего уровня 9,5%. На мой взгляд, ЦБ может пойти на компромиссный шаг в 75 б.п.

Ставки по вкладам падают. Вслед за инфляцией продолжает постепенно падать уровень средней максимальной ставки по депозитам в топ-10 крупнейших банков. В I декаде июля она опустилась до 7,65%, вернувшись к значениям декабря прошлого года.

Даже с учетом налогов почти вся кривая ОФЗ выглядит интересней, чем вклады. Тем более, что высокие ставки в банках касаются в основном только самых коротких депозитов, а на рынке бондов можно зафиксировать относительно высокую доходность на годы вперед.