Если рынок настолько тонкий (ограниченное количество продавцов валюты и совсем ограниченное число покупателей), то даже легкое дуновение ветерка может привести к серьезным перекосам на рынке. Вопрос, действительно, не в том, когда рубль перестанет падать или расти, а когда прекратится ситуация, при которой курс за один день меняется на 5-7% то вверх, то вниз. Мы считаем, что такие резкие колебания могут прекратиться до конца года, когда более-менее установятся хоть какие-то импортные потоки. А пока много-много продавцов и мало-мало покупателей, даже несмотря на то что на курс удается повлиять за счет валютных интервенций, такая ситуация будет продолжаться.



В обозримом будущем наш прогноз по доллару и евро: 60-70. Коммуникации со стороны правительства однозначно говорят о том, что уровень 50 и ниже — это однозначно чрезмерное укрепление, подрывающее конкурентоспособность российской экономики, и с ним надо бороться.



Из тех валют, которые сейчас доступны на Мосбирже российским инвесторам, можно уделить особое внимание Гонг-конгским долларам и дирхамам ОАЭ. Курс этих валют практически фиксирован к доллару США.

Также в качестве инструмента диверсификации валютного портфеля может быть интересен юань. В то же время ввиду ограниченного количества доступных инвестиционных инструментов в юанях, он подходит только для сохранения стоимости ликвидной части портфеля в кратко- и среднесрочной перспективе и не может рассматриваться как полноценный инструмент сбережений для российских инвесторов. В наличной форме юань также используется мало.