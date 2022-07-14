Доллар выходит в небольшой плюс
Поначалу рубль укрепился, но вскоре перешел к ослаблению. Доллар вышел в небольшой плюс, евро теряет более 1% на фоне снижения европейской валюты на мировом рынке.
Глобальные площадки после вчерашнего мощного отскока, последовавшего за провалом, вызванным негативными данными по инфляции в США, сегодня возобновили снижение. Нефтяные цены также сдают позиции, вновь переписав трехмесячные минимумы.
Дополнительное давление на рубль оказала новость о том, что сегодня Минфин внес в российское правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Участники рынка надеются на скорое возобновление покупок валюты за счет экспортных сверхдоходов бюджета. На этом фоне доллар вскоре может вернуться выше 60 руб., а в более долгосрочной перспективе подняться в коридор 65-75 руб.
Российский долговой рынок предпринимает очередную попытку переломить нисходящую тенденцию предыдущих трех сессий. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил резкие разнонаправленные движения, обновив недельный минимум, но затем стал восстанавливаться, торгуясь в небольшом плюсе.
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