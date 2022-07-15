Мировые рынки продолжают находиться под давлением и демонстрировать негативную динамику. Так, по итогам четверга индексы MSCI World и MSCI EM, показывающие состояние развитых и развивающихся рынков, снизились на 0,9% и 0,5% соответственно. Преобладанию продаж способствует переоценка инвесторами траектории ставок в американской экономике в сторону более жесткой денежно-кредитной политики. Поводом для беспокойства выступают не только данные по потребительской инфляции в США, опубликованные в среду, но и статистика по производственной инфляции, вышедшая вчера. Так, в июне индекс цен производителей в Штатах поднялся до 11,3% г/г, при ожидаемом снижении с 10,8% г/г в мае до 10,7%. Данный фактор говорит в пользу дальнейшего роста потребительских цен, как минимум, в июле. В сложившихся обстоятельствах пошла речь о возможности поднятия ставки американским регулятором на заседании, которое состоится через полторы недели, сразу на 100 б.п. Более того, инвесторы рассматривают возможность, что ФРС поднимет ставку на 75 б.п. на заседании в сентябре. Столь быстрое ужесточение денежно-кредитной политики и возможность удержания высоких ставок продолжительное время, усиливают риски перехода американской экономики в рецессию и негативной динамики показателей компаний. В результате, инвесторы сокращают объем рисковых активов в портфелях замещая их защитными инструментами. Наиболее вероятно, что данный фактор в ближайшее время продолжит оказывать негативное влияние на рынки, способствуя снижению мировых индексов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,5%. Исключение составляет рынок Китая, теряющий 0,5% на фоне слабых данных по ВВП страны за второй квартал и промпроизводству в июне. Фьючерсы на основные американские индексы корректируются, подтягиваясь на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9%, торгуясь чуть ниже 100 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках, сегодня выделим публикацию данных по розничным продажам в США и предварительной статистики по индексу настроений потребителей Мичиганского университета.

В четверг индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, отступив до 2 063 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях и перехода рынка к коррекционному восстановлению. Улучшение ситуации на рынке энергоносителей и фиксация прибыли по спекулятивным "коротким" позициям в российских акциях в преддверии выходных могут способствовать подъему нашего рынка и возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2 080 — 2 100 пунктов. Однако это не отменяет сценария снижения с целью в районе 1 950 пунктов. Сигналом к его отмене может послужить закрепление рынка выше 2 200 пунктов, что в текущих условиях выглядит маловероятным.

На валютной секции Московской биржи по итогам четверга рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар подтянулся на символические 0,05%, закончив день на отметке 58,3 рубля. Евро, напротив, снизился на 0,6%, отступив до 58,8 рубля. Отметим, что несмотря на рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, последние две сессии пара доллар/рубль провела в консолидации над отметкой 58 рублей, которая в текущий момент выступает локальной поддержкой. Однако сегодня американская валюта может возобновить негативную динамику. Чуть более недели остается до пика налоговых выплат, который приходится на 25 июля, что создает предпосылки для увеличения давления на основные мировые валюты, а дополнительным фактором выступит восстановление цен на нефть. В результате, уже в ходе сегодняшних торгов доллар может отступить к минимумам вторника, установленным в районе 57,2 рубля и закрепиться под ним.