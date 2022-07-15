Российский рынок акций падает пять сессий подряд. В этом году более продолжительных непрерывных серий еще не было.

В четверг была предпринята попытка отскока в начале дня, однако она вновь закончилось активной распродажей. Поводов для массовых покупок широким фронтом пока не появляется, кроме самого факта снижения котировок к более привлекательным уровням.

Обороты торгов при этом по-прежнему низкие. То есть говорить о масштабном бегстве инвесторов не приходится. Скорее, это просто движение в сторону наименьшего сопротивления из-за временного отсутствия четких драйверов для роста рынка. Появись повод для подъема, например уверенный отскок в сырьевых товарах или ослабление рубля, то рынок акций может быстро отыграть просадку последних дней.

По индексу МосБиржи обозначенные нами ранее ключевые уровни остаются актуальными. Снизу целью и в то же время зоной торможения снижения выступает широкий диапазон 1850-2000 п. Сверху в качестве реперной точки, закрепление выше которой будет означать слом негативной тенденции, выделяем район около 2160-2170 п.

Краткосрочный взгляд на рыночные перспективы сдержанный, риски сползания к 2000 п. сохраняются. Но если говорить о более длинном горизонте, то ожидания положительные. Например, если предположить, что к концу года курс USD/RUB в рамках наших ожиданий вернется ближе к 70, а уровень рыночных процентных ставок на фоне замедления инфляции опустится еще ниже, то кажется высоковероятной положительная переоценка многих бумаг. Это касается как экспортеров, так и ориентированных на внутренний рынок компаний типа телекомов, энергетиков и потребительского сектора. В связи с этим общая рекомендация по российскому рынку акций — "держать".

На рынке нефти вчера было неспокойно, но в итоге держатели длинных позиций отделались легким испугом. В моменте во фьючерсах Brent прошел резкий импульс снижения со спуском под $95, то есть к уровням, которые были еще до февральских событий. Но к концу сессии всю просадку удалось выкупить, цена сегодня утром вернулась выше круглой отметки в $100. Это располагает к локальному отскоу бумаг нефтяников на открытии: Татнефть, Газпром нефть, Роснефть, Лукойл и Башнефть.

Аналогичное V-образное движение в течение дня вчера наблюдалось и на американском рынке акций, где стартовал сезон корпоративных отчетов. Инвесторов не порадовали результаты JPMorgan и Morgan Stanley.

На валютном и долговом рынках пока временное затишье. Курс USD/RUB консолидируется в районе 58-59. Во второй половине июля еще возможно умеренное укрепление рубля на фоне налогового периода и конвертации валюты для выплаты дивидендов экспортерами. Но на горизонте от месяца у нас негативный взгляд на перспективы рубля, особенно с учетом отсутствия ожиданий существенного восстановления цен на сырьевые товары.