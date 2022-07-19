Курс доллара находится у важного уровня поддержки
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Пара доллар-рубль в ходе вчерашних торгов приблизилась к важному уровню поддержки около отметки 56,1 руб.
Курс доллара в понедельник продолжил свое снижение к национальной валюте на фоне отскакивающих цен на нефть. При этом, доллар дешевел не только к рублю, но и к корзине валют развитых стран, сбрасывая свою накопленную перекупленность, при поддержке выросшего аппетита к риску из-за неплохой отчетности крупных банков США. Заметим, что торговая активность долларом с расчетами "завтра" осталась без заметных изменений.
Сильнее остальных на МосБирже слабел гонконгский доллар, несмотря на проводимые интервенции Гонконга. По нашим оценкам, это связано со слабой промстатистикой Китая, а также очередным витком распространения COVID-19, что отразилось на снижении аппетита к риску у инвесторов на данном рынке.
Мы полагаем, что в случае преодоления отметки 56,1 руб. у пары доллар-рубль открывается потенциал выхода к отметке 55 руб. Заметим, что в стране приближаются налоговые выплаты, которые могут расширить навес предложения долларов, причем технически цены на нефть располагают к росту. Сдерживающим фактором укрепления рубля может выступить активизация спекулянтов на фоне новостей по модифицированному бюджетному правилу.
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