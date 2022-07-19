Рубль с открытия активно повышается, обновляя двухнедельные максимумы к бивалютной корзине. Доллар приблизился к 55 руб., евро — к 56 руб. Восходящей динамике рубля по-прежнему способствует приближение пика налоговых платежей экспортеров. Кроме того, они конвертируют валюту для выплаты дивидендов.

Дополнительным позитивом для рубля выступает намерение ЕС смягчить санкции в отношении некоторых российских банков, чтобы облегчить глобальную торговлю продуктами питания и удобрениями.

Мировые рынки во вторник быстро восстановились после утреннего провала, вызванного вчерашним падением американских индексов, которое произошло после закрытия большинства бирж. Однако нефтяные цены не смогли продолжить рост, резко откатившись от новых недельных вершин.

Российский долговой рынок предпринял неудачную восходящую попытку. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал восходящий импульс, который вновь закончился быстрым снижением, в результате чего был символически обновлен недельный минимум, на котором индикатор закрылся вчера.