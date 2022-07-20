В начале торгов рубль резко укрепился, в очередной раз обновив двухнедельные вершины. Доллар опускался к 54,6 руб., евро — чуть ниже 55,5 руб., но вскоре валютные пары отыграли часть потерь.

Ситуация на мировых рынках утром стала ухудшаться, хотя поначалу глобальные индексы и нефтяные цены пытались продолжить мощный рост предыдущей сессии, но затем перешли к снижению, которое ускорилось после нашего открытия.

Сегодня повлиять на динамику нефтяных котировок и рублевых активов способны данные по запасам и добыче нефти в США (17:30 МСК). Ночная статистика американского института нефти показала более существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти. Это могло выступить одной из причин сегодняшнего снижения нефтяных цен.

Кроме того, в преддверии пятничного заседания ЦБ будут важны данные по недельной инфляции в России (19:00 МСК). Если они отразят продолжение замедления годовой инфляции и околонулевую недельную динамику потребительских цен, это увеличит вероятность более существенного снижения ключевой ставки, что окажет давление на рубль и поддержит котировки ОФЗ.

Российский долговой рынок пытается переломить нисходящую тенденцию предыдущих двух сессий. На открытии индекс гособлигаций RGBI резко повысился, после чего быстро сдал позиции, но удержался в небольшом плюсе.