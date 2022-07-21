В эту пятницу Банк России примет решение по ключевой ставке. В настоящий момент вероятное направление движения ключевой ставки мало у кого вызывает сомнения, но мнения относительно шага снижения на предстоящем заседании расходятся, консенсус-прогноз предполагает сокращение ставки на 50 базисных пунктов до 9%.

Хотя годовая инфляция в РФ по итогам июня замедлилась до 15,9%, если при прогнозировании движения ставки ориентироваться на риторику представителей ЦБ касательно замедления роста цен, то у регулятора могут быть причины для более осторожных действий. В бюллетене Банка России "О чем говорят тренды" аналитики ЦБ связывают июньское снижение цен на 0,35% м/м с разовыми факторами, к которым относится укрепление рубля и снижение цен на плодоовощную продукцию, при этом проинфляционные риски в документе оцениваются как более высокие по сравнению с дезинфляционными.

Тем не менее, недельные данные указывают на продолжение снижения цен. На неделе с 9 по 15 июля, согласно Росстату, цены опустились на 0,17%, неделей ранее снижение было скорее условным и составило 0,03%. Таким образом, судя по недельным данным, годовая инфляция опустилась до 15,45%. Если же говорить о влиянии крепкого рубля на рост цен то, хотя уровень дневной волатильности валютного курса и остается повышенным, российская валюта после ослабления в начале июля снова перешла к укреплению, вернувшись к уровню в 55 рублей за доллар.

Не последним фактором, на который ЦБ обращает внимание при принятии решений по ставке, остаются инфляционные ожидания населения. Согласно опубликованным на этой неделе данным опроса ООО «инФОМ», инфляционные ожидания в июле составили 10,8%, опустившись ниже 11% впервые с марта 2021 года. При этом доля опрошенных, считающих, что цены в следующие 12 месяцев будут расти быстрее чем сейчас, остается низкой по сравнению со средним значением за последние 2 года и составляет всего 13%, как и в июне.

Таким образом, полагаем, что у Банка России на предстоящем заседании в пятницу будут основания и возможность для снижения ключевой ставки с большим шагом, чем это предполагается консенсус-прогнозом. Считаем, что в текущих условиях снижение ставки на 100 базисных пунктов до 8,5% представляется вполне вероятным сценарием развития событий.