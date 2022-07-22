Открывшись вниз, рубль быстро восстановился, но вскоре перешел к поступательному снижению. Доллар превышал 58 руб., евро — 58,3 руб., после чего валютные пары откатились в рамках коррекции. Аналитик спрогнозировал, как решение по ставке повлияет на рубль и кредиты

После старта российской сессии внешний фон ухудшился, в основном из-за резкого снижения нефтяных цен. Слабая динамика сырья остается одной из главных внешних угроз для рублевых активов. Высокая стоимость сырьевых товаров защищает их от большой геополитической неопределенности, создающей значительные санкционные и экономические риски. На фоне замедления мировой экономики и ужесточения монетарной политики центробанков, борющихся с высокой инфляцией, увеличивается угроза ослабления сырьевого спроса.

Решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта (п. п.) было неожиданным. Изначально предполагалось снижение на 0,5 п. п., но даже после вышедших в среду данных об ускорении дефляции самые смелые прогнозы рассчитывали, что ставку понизят на 0,75-1 п. п.

Комментируя свое решение, ЦБ отметил, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

Рубль отреагировал на более решительное смягчение монетарной политики резкой просадкой, символически обновив дневной минимум, но затем вновь отскочил, пытаясь развить восстановление.

Российский долговой рынок на решении ЦБ резко усилил восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI еще на открытии совершил рывок вверх и в середине торгов ускорил рост, достигнув максимальных с января уровней. Инвесторы пересматривают доходности облигаций в сторону новых, более низких ориентиров, заданных неожиданным решением ЦБ, что вызывает рост котировок ОФЗ.