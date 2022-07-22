Решение Банка России по ключевой ставке было неожиданным
Открывшись вниз, рубль быстро восстановился, но вскоре перешел к поступательному снижению. Доллар превышал 58 руб., евро — 58,3 руб., после чего валютные пары откатились в рамках коррекции.
После старта российской сессии внешний фон ухудшился, в основном из-за резкого снижения нефтяных цен. Слабая динамика сырья остается одной из главных внешних угроз для рублевых активов. Высокая стоимость сырьевых товаров защищает их от большой геополитической неопределенности, создающей значительные санкционные и экономические риски. На фоне замедления мировой экономики и ужесточения монетарной политики центробанков, борющихся с высокой инфляцией, увеличивается угроза ослабления сырьевого спроса.
Решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта (п. п.) было неожиданным. Изначально предполагалось снижение на 0,5 п. п., но даже после вышедших в среду данных об ускорении дефляции самые смелые прогнозы рассчитывали, что ставку понизят на 0,75-1 п. п.
Комментируя свое решение, ЦБ отметил, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.
Рубль отреагировал на более решительное смягчение монетарной политики резкой просадкой, символически обновив дневной минимум, но затем вновь отскочил, пытаясь развить восстановление.
Российский долговой рынок на решении ЦБ резко усилил восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI еще на открытии совершил рывок вверх и в середине торгов ускорил рост, достигнув максимальных с января уровней. Инвесторы пересматривают доходности облигаций в сторону новых, более низких ориентиров, заданных неожиданным решением ЦБ, что вызывает рост котировок ОФЗ.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20220722/837573119.html