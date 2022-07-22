ЕЦБ впервые за 11 лет повысил основные процентные ставки, причем сразу на 50 б.п. и завершил эпоху отрицательных ставок в еврозоне. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5%, ставка по депозитам — до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам — до 0,75%.

ЕЦБ несколько смягчил свой сигнал о дальнейшем ужесточении. В результате рынки снизили ожидания по повышению ставок на следующем заседании в сентябре до 37 б.п.

Напомним, что в еврозоне годовая инфляция в июне поднялась до рекордных 8,6% против таргета ЕЦБ в 2%. В июле ожидается дальнейшее ускорение инфляции до 8,8-9,0%. С текущими ставками около 0% такую инфляция вряд ли удастся взять под контроль, однако ужесточение финансовых условий может привести к новому долговому кризису в еврозоне и ускорить наступление рецессии.

Разразившийся политический кризис в Италии также ухудшает перспективы еврозоны.

Для снижения рисков долгового кризиса ЕЦБ ввёл новую программу выкупа облигаций для покупки бондов более экономически слабых стран юга (Италия, Греция, Испания, Португалия) с целью ограничения фрагментации в еврозоне (разницы между доходностями сильных стран севера и слабых стран юга).

Европейская экономика быстро движется к рецессии из-за украинского конфликта, рекордной инфляции, энергетического кризиса и газового конфликта с Газпромом. Поэтому мы не исключаем, что ЕЦБ ещё до конца этого года остановит цикл повышения ставок и сместит фокус внимания с борьбы с инфляцией на поддержку экономического роста.