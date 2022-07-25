Основным фактором, который определит настроения мировых рынков, на предстоящей неделе станет заседание ФРС США. По его итогам американский регулятор может пойти на повышение ставки на 75 б.п. или 100 б.п. При этом инвесторы обратят внимание на комментарии к данному решению, в которых будут искать намеки на дальнейшие шаги в свете денежно-кредитной политики, что даст повод для пересмотра ожиданий по траектории ставки до конца текущего года и на начало 2023 года. Инфляция в Штатах продолжает расти и ФРС приходится действовать более активно в свете ужесточения ДКП для борьбы с ней. При этом рост ставки ухудшает монетарные условия, приводя к замедлению экономики, росту рисков ухода экономики страны в рецессию и оказывая давление на показатели компаний, особенно тех, что имеют высокий уровень долговой нагрузки. В случае указания в комментариях на готовность регулятора и дальше идти по пути активного ужесточения ДКП для борьбы с инфляцией, на рынках активизируются продажи. Это будет способствовать возобновлению негативной динамики после некоторой коррекции, продемонстрированной мировыми рынками на прошлой неделе.

Вторым фактором выступает ситуация с очередной волной коронавируса. Рост заболеваемости в отдельных странах и регионах может привести к ужесточению карантинных ограничений. Инвесторы будут оценивать возможные последствия от ограничений на мировую экономику, что, в свою очередь, может негативно сказаться на их отношении к широкому спектру рисковых активов. В частности, данная ситуация может оказывать влияние на товарные рынки — под давлением могут оказаться цены на нефть на фоне снижения инвесторами ожиданий по динамике потребления.

Плюс к этому, на предстоящей неделе инвесторы будут внимательно следить за макроэкономической статистикой. Здесь мы выделим публикацию предварительных данных по ВВП США и Германии за второй квартал, которые выйдут в четверг и пятницу соответственно. В случае слабых данных давление на рынки усилится. Плюс к этому, интерес представляет выход предварительной статистики по инфляции в Еврозоне, индекса делового климата в Германии, индекса потребительского доверия и данных по заказам на товары длительного пользования и расходам на личное потребление в США.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные. Ведущие азиатские площадки теряют в пределах 0,8%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, подтягивающийся на 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы снижаются на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 1%, торгуясь в районе 97,4 доллара за баррель.

После обновления в четверг минимумов с февраля, в пятницу индекс Мосбиржи смог прибавить 2,1%, вплотную подойдя к отметке 2 100 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях, чему, в частности, будет способствовать негативная динамика цен на нефть. При этом давление на рынок может сохраниться в течение всей сессии в результате чего индекс Мосбиржи отступит в район 2 050 — 2 080 пунктов. На наш взгляд, в текущий момент основным продолжает оставаться сценарий снижения с целью в районе 1 950 пунктов. Сигналом к его отмене может послужить закрепление индекса Мосбиржи выше 2 200 пунктов, что в текущий момент выглядит маловероятным.

На валютной секции Московской биржи в пятницу рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар поднялся на 1,1%, закончив неделю в районе 57,3 рубля, евро вырос на 1,8% до 58,3 рубля. Сегодня на старте торгов рубль может перейти к восстановлению. Пик налоговых выплат, который пройдет сегодня, поддержит котировки национальной валюты и будет способствовать ее росту. В частности, пара доллар/рубль в ходе сессии может предпринять попытку отступления ниже поддержки, расположенной на уровне 56,4 рубля.