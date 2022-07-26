Мировые рынки начали неделю с разнонаправленной динамики. Так, индекс MSCI EM, демонстрирующий динамику развивающихся рынков, по итогам понедельника потерял 0,3%, а индекс развитых рынков MSCI World прибавил символические 0,02%. Среди развитых рынков также не наблюдалось единой динамики. В Европе большинство ведущих рынков прибавило до 0,4%. Исключением стал немецкий индекс DAX потерявший 0,3% на слабой статистике по индексу делового климата в стране. В США по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3% и 0,1%, в тоже время высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,4%. На наш взгляд, отсутствие существенных изменений на мировых рынках и разнонаправленная динамика ведущих индексов вызваны тем, что инвесторы взяли паузу в принятии инвестиционных решений перед заседанием ФРС США и будут пересматривать портфели уже имея на руках решение американского регулятора и комментарии, сопутствующие ему. При этом, скорее всего, в текущие котировки заложен подъем ставки в Штатах на 75 б.п. при умеренно жестких комментариях. Более существенный подъем ставки и более жесткие комментарии, говорящие о готовности регулятора активно бороться с инфляцией, могут спровоцировать волну распродаж в рисковых активах во второй половине недели.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как противоречивые. Так, в Азии ведущие рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 1,3%, торгуясь в районе 101,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на динамику рынков сегодня выделим публикацию статистики по индексу потребительского доверия и продажам новостроек в США.



По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 1,5%, поднявшись до 2 129 пунктов. Сегодня покупки в российских акциях вновь могут возобладать. Основным поводом к подъему служит улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается вновь закрепиться выше 100 долларов за баррель. В этом случае к окончанию торгов индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазоне 2 150 — 2 170 пунктов. Отметим, что данный подъем укладывается в рамки коррекционного роста. При этом до закрепления рынка выше отметки 2 200 пунктов, преждевременно говорить об отмене сценария снижения российского рынка с целью в районе 1 950 пунктов.



На валютной секции Московской биржи в понедельник рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар поднялся на 1,4%, превысив 58 рублей, евро вырос на 1,5%, достигнув района 59,2 рубля. Отметим, что давление на национальную валюту сохранялось в течении всего дня, несмотря на пик налоговых выплат и сохранение спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Сегодня на старте торгов продажи в рубле вновь могут преобладать, что позволит паре доллар/рубль подняться в район 58,5 рубля. Однако в дальнейшем национальная валюта может попытаться отыграть потери на фоне улучшения ситуации на рынке энергоносителей. В этом случае к концу сессии американская валюта может отступить ниже 58 рублей.