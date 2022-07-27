По итогам вторника мировые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. И если индекс развивающихся рынков MSCI EM смог прибавить 0,3%, то индекс MSCI World, демонстрирующий ситуацию на развитых рынках, потерял 1%. При этом в Европе снижение ведущих рынков составило до 0,9%. В США по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,7% и 1,2% соответственно, а одними из аутсайдеров выступили высокотехнологичные сектора. Негативным фактором для развитых рынков могла стать макроэкономическая статистика из США, где данные по индексу доверия потребителей и продажам новостроек оказались хуже ожиданий. Плюс к этому, давление на рынки могло оказать желание части инвесторов нарастить короткие позиции в акциях в преддверии сегодняшнего заседания ФРС США. Некоторые участники торгов могут закладывать повышение ставки американским регулятором на 1% и достаточно жесткую риторику, говорящую о готовности продолжить активную борьбу с инфляцией. Это вызовет ухудшение ожиданий инвесторов по траектории американской экономики и показателей компаний, что поспособствует активизации продаж в рисковых активах и возобновлению полноценной нисходящей динамики на мировых рынках.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются, прибавляя в пределах 1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 99,4 доллара за баррель. Кроме решения ФРС США по ставке, в ходе дня инвесторы обратят внимание на макроэкономическую статистику по заказам на товары длительного пользования и запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.

Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 3%, поднявшись до 2 192 пунктов. Поводом выступило улучшение ситуации в ценах на нефть и ослабление национальной валюты, что способствовало росту интереса к акциям экспортеров. Сегодня в ходе сессии ожидаем попыток рынка преодолеть сопротивление на уровне 2 200 пунктов. В случае закрепления индекса Мосбиржи выше данной отметки будет дан сигнал на отмену сценария снижения с целью 1 950 пунктов. Также это может говорить о вероятности продолжения восстановления нашего рынка с целями в районе 2 350 пунктов. Отметим, что в ходе сессии сдерживающим фактором для покупок выступить ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, прошедшее вчера вечером, где ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent не удалось удержать позиции выше 100 долларов за баррель.

На валютной секции Московской биржи рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро выросли на 4,2%, поднявшись до 60,6 и 61,7 рубля соответственно. Сегодня на старте торгов ведущие валюты попытаются продолжить волну роста. В частности, пара доллар/рубль вновь протестирует отметку 61 рубль. Прохождение пика налоговых выплат снизило предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, что способствует подъему доллара и евро. Отметим, что пока нет существенных фундаментальных предпосылок для дальнейшего ослабления рубля — текущий спрос на валюту со стороны импортеров и населения пока не способен перекрыть предложение со стороны экспортеров. Однако, с технической точки зрения, выход пары доллар/рубль выше 62 рублей будет сигнализировать о возможности дальнейшего роста американской валюты в среднесрочной перспективе с целями в районе 69-70 рублей.