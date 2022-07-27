Российский рынок акций уверенно растет три сессии подряд. Индекс МосБиржи во вторник на повышенных оборотах прибавил 3% и приблизился к отметке 2200 п. Настроения участников в последние дни явно поменялись в лучшую сторону.

Мощный спрос сохраняется в IT-секторе — отраслевой индекс после +10% в понедельник вчера прибавил еще +8%. Трейдеры с особым оптимизмом восприняли сильный отчет Яндекса, который стал второй фишкой после Сбербанка по торговому обороту.

Ранее мы уже отмечали, что важнейшим фактором притока инвесторов в условиях, когда доля физлиц в обороте достигает 74%, может выступать сама по себе позитивная динамика рынка. То есть, чтобы был рост, нужно сформировать начальный импульс для смены депрессивного сентимента, накопленного в предыдущие недели. Похоже, что именно это сейчас на рынке произошло, что внушает оптимизм по поводу среднесрочных перспектив.

Кроме того, мощным фактором поддержки текущего подъема российских акций выступает ослабление рубля. Акции экспортеров, составляющих более 60% индекса МосБиржи, несколько месяцев были под сильным давлением из-за поступательного укрепления национальной валюты. Это существенно снижало их рентабельность. Сейчас же курс USD/RUB вернулся выше 60. И хотя это пока еще сложно назвать комфортными уровнями, но важен сам факт наличия тенденции ослабления рубля.

Ожидания по динамике курса к концу года остаются неизменными. По-прежнему полагаем, что высока вероятность возврата курса доллара в сторону 70.

Индекс МосБиржи вернулся выше важного уровня 2170 п. Если сегодня удастся удержаться выше этого рубежа, то появится сильный технический сигнал в пользу дальнейшего среднесрочного роста. В качестве следующей цели и локального сопротивления выступит область 2240-2270 п.

Какие еще могут быть причины для роста? Помимо описанных выше моментов также можно выделить следующие факторы:

— Снижение рублевых ставок и доходностей по безрисковым инструментам будут выдавливать часть капитала в акции

— Отскок сырьевых цен и в частности Bloomberg Commodity Index. Плюс цены на нефть стабильно высокие

— Притоки на рынок со стороны закрывающихся вкладов, открытых ранее по высоким ставкам

— Реинвестирование части дивидендов, которые начали приходить инвесторам

Возврат нерезидентов. Мосбиржа планирует с 8 августа вернуть доступ к торгам акциями и фьючерсами для нерезидентов из дружественных стран и тех компаний, конечными бенефициарами которых являются российские лица.

Первое предположение — рынок на этом должен упасть. Однако не все так однозначно. Новость вышла сразу же после закрытия основных торгов, так что инвесторы не успели переварить это заявление. Однако обратите внимание на динамику фьючерсов на российские индексы на вечерней сессии. Контракты на индекс МосБиржи выросли на 0,3%. По РТС снижение всего 0,4%, но здесь в большей степени сыграли ожидания дальнейшего ослабления рубля. То есть негативной реакции нет.

Возврат дружественных нерезидентов приведет к росту ликвидности на российском рынке. Доля физических лиц в совокупном обороте снизится с текущих рекордных уровней 74%. Реальный free-float российских бумаг увеличится.

Допускаю, что участники рынка могут опасаться прихода нерезидентов, поэтому активных крупных покупок может не быть перед 8 августа. А кто-то даже может начать формировать короткие позиции.

На первом этапе после запуска допустим некоторый навес предложения акций, особенно в бумагах компаний, которых затронули санкции. Однако это кратковременное явление. Спокойное прохождение возврата нерезидентов в итоге может выступить драйвером роста российского рынка. Такая же ситуация негативных ожиданий была перед перезапуском торгов в конце марта. В результате тогда рынок вырос в первый же день, а вся волна распродаж резидентами завершилась в первые два часа торгов. Еще один пример переваренного нашим рынком навеса продавцов — это депозитарные расписки, которые были расконвертированы.

Обращаю внимание еще и на следующий момент. Лимит перевода средств за границу для физлиц из дружественных стран сейчас установлен на уровне $1 млн в месяц. Так что канал оттока открыт не полностью. А значит и навес продавцов может быть ограничен, ведь лучше находиться в акциях и облигациях, чем в кэше. Более того, могут быть и притоки через юрлиц-нерезидентов со стороны граждан РФ, для которых инструментарий вложений за границей сократился, а внешние инфраструктурные риски выросли.

Вероятно, с допуском нерезидентов несколько вырастет и спрос на валюту, что в целом позитивно для акций экспортеров.