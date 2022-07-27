Рубль в очередной раз обновил двухнедельные минимумы
На открытии рубль испытал кратковременную просадку, в очередной раз обновив двухнедельные минимумы. Доллар достигал 61,2 руб., евро немного превышал 62 руб. Однако затем рубль стал быстро укрепляться, выйдя в хороший плюс.
Вероятно, спекулятивный спрос на иностранную валюту, вызванный ожиданием возобновления ее покупок в рамках нового бюджетного правила, временно исчерпал себя. Поскольку от властей не поступало каких-то сигналов о готовности его параметров, многие решили зафиксировать прибыль, продавая валюту за рубли.
Важную роль в динамике всех рынков способны сыграть сегодняшние итоги заседания ФРС (21:00 МСК) и последующая пресс-конференция ее главы (21:30 МСК). Если риторика регулятора не будет слишком жесткой, а ставки повысят на ожидаемые 0,75 процентного пункта, рисковые инструменты способны продолжить рост, что окажет поддержку рублевым активам.
Российский долговой рынок пытается вернуться к позитивной тенденции. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал восходящий импульс, но быстро растерял почти весь плюс.
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