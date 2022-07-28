В среду мировые рынки продемонстрировали восходящую динамику. Основной подъем пришелся на развитые рынки, в результате чего индекс MSCI World по итогам дня прибавил 1,9%. При этом индекс развивающихся рынков MSCI EM в среду практически не изменился. Главным фактором для рынков стало решение ФРС по ставке и последовавшее за ним выступление главы американского регулятора. Подъем ставки в США на 75 б.п. и выступление Дж. Пауэлла рынки восприняли оптимистично. Не реализовался негативный сценарий с подъемом ставки на 100 б.п., а в риторике руководителя ФРС инвесторы отметили, что ставка достигла нейтрального уровня и в дальнейшем возможен переход к менее агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики. При этом был озвучен ориентир по ставке на конец года на уровне 3-3,5%. Реакцией на итоги заседания стал рост американских рынков — к концу сессии индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 1,4% и 2,6% соответственно. Лидерами рынка стали сектора телекомов, IT и производителей товаров вторичной необходимости — соответствующие индексы прибавили 5,1%, 4,3% и 3,9%.

На наш взгляд, оптимизм инвесторов, вызванный итогами заседания ФРС США, не обоснован. Уже в сентябре американский регулятор может пойти на еще один подъем ставки с шагом выше 75 б.п., а ориентир в 3-3,5% оптимистичен. Оценивать ориентиры по ставке на конец года можно будет только после начала процесса торможения инфляции. Однако пока в Штатах цены продолжают расти, что может привести к более существенным уровням по ключевой ставке в США на конец года, что негативно как для экономики страны, так и для показателей компаний. В результате, сохраняются риски возобновления полноценного снижения рынков акций и ухода основных американских индексов под июньские минимумы.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы несколько корректируются, теряя до 0,3%. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 102,9 доллара за баррель, прибавляя 1,2%. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию предварительных данных по ВВП США за второй квартал — ожидается подъем показателя на 0,5% кв/кв. В случае если данные окажутся хуже ожиданий и, более того, если ВВП продемонстрирует отрицательную динамику, в рисковых активах могут активизироваться продажи, в результате чего развитые рынки скомпенсируют значительную часть от вчерашнего роста.

В среду индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, закончив торги в районе 2 196 пунктов. При этом в ходе сессии рынок поднимался выше отметки 2 200 пунктов, однако под конец сессии ушел ниже. Сегодня он повторит попытку закрепления над данным уровнем, а поддержку нашим акциям окажет дальнейшее восстановление цен на нефть и рост интереса инвесторов к рисковым активам. Отметим, что закрепление выше 2 200 пунктов будет говорить в пользу отмены сценария снижения с целью в районе 1 950 пунктов и возможности развития волны восстановления с целью в районе 2 350 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам среды рубль укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар потерял 1,1%, отступив до 59,9 рубля, евро снизился на 1,5%, закончив день в районе 60,7 рублей, юань упал на 2,2% уйдя ниже 9 рублей. Сегодня национальная валюта может попытаться продолжить коррекционный рост, отыгрывая потери вторника. Поводом выступит восстановление цен на нефть, что поспособствует уходу пары доллар/рубль ниже 59 рублей. При этом в текущий момент, на наш взгляд, нет фундаментальных поводов для существенного ослабления рубля — спрос на валюту со стороны импортеров и населения все еще не способен перекрыть предложение иностранной валюты со стороны экспортеров.