Комитет по открытым рынкам ФРС США повысил коридор ставок по федеральным фондам на 0,75 процентного пункта, и теперь верхняя граница коридора достигла 2,5%. Такое решение совпало с ожиданиями аналитиков. Американский фондовый рынок на этом решении 27 июля вспорхнул вверх, одновременно пара EUR/USD выросла на 0,9%, евро несколько отклонился от паритета с долларом в сторону роста, а индекс доллара DXY упал на 0,73%. Мировые финансовые рынки, таким образом, отреагировали на решение ФРС оптимистично, поскольку повышения процентных ставок сразу на 1 процентный пункт, которым рынок пугали достаточно давно, так и не произошло. С другой стороны, повышение процентных ставок даже менее чем на процентный пункт способно повлиять на замедление экономического роста в США. Пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла оказалась разочаровывающей: снижения инфляции в ФРС, по словам Пауэлла, ожидают в "ближайшие месяцы" (но ФРС делает такие прогнозы с мая текущего года, а инфляция только растёт). Отметим, что инфляция в США уже не носит монетарного характера, она вызвана преимущественно ростом цен на энергоресурсы и продовольствие. Поэтому и традиционные монетарные методы борьбы с инфляцией пока не принесли результатов.

На наш взгляд, ФРС будет продолжать повышать процентные ставки также медленно, как и раньше, и это значит, что американская экономика будет входить в кризис по более медленному сценарию, а сроки окончания этого кризиса предсказать весьма затруднительно. Для валют развивающихся стран, тем не менее, решение Федрезерва США о повышении процентных ставок оказалось негативным. Курс рубля продолжает плавно снижаться к доллару, мы ожидаем, что в ближайшее время доллар может повыситься до 61-62 руб.