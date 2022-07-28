Внешний фон для рубля благоприятный
Вслед за позитивным стартом рубль перешел к ослаблению, приближаясь к установленным вчера двухнедельным минимумам. При этом внешний фон в четверг является благоприятным, правда, после старта нашей сессии глобальные рынки акций умеренно сдали позиции, но быстро перешли к восстановлению. Нефтяные цены повышаются, котировки Brent обновили трехнедельные вершины.
Биржевые площадки позитивно восприняли вчерашние итоги заседания ФРС. Ставки были ожидаемо повышены на 0,75 процентного пункта. В то же время глава американского регулятора намекнул, что процесс ужесточения монетарной политики может замедлиться, если позволят экономические показатели.
Вероятно, у нас возобновилась игра на повышение курса иностранных валют в ожидании появления параметров нового бюджетного правила. В его рамках вновь будут осуществляться покупки валюты на рынке за счет нефтегазовых сверхдоходов госбюджета.
Сегодня повлиять на все рынки способны данные по экономике США (15:30 МСК). Если они окажутся существенно хуже ожиданий, это способно вызвать волну распродаж рисковых активов, а также ускорит рост доллара к другим валютам.
Российскому долговому рынку пока не удается сформировать устойчивую позитивную тенденцию. На открытии индекс гособлигаций RGBI вновь совершил рывок вверх, переписав полугодовые вершины, но вскоре резко снизился, растеряв почти все сегодняшние достижения.
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