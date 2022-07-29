На прошедшей неделе внимание мировых рынков было сосредоточено на новостях из США. Сразу два события определили настроения инвесторов. Первым из них стало заседание американского регулятора. После данных по инфляции за июнь, показавших ее дальнейший рост, часть инвесторов опасалась, что ФРС США может поднять ставку сразу на 100 б.п. при сохранении жесткой риторики, говорящей в пользу дальнейшего агрессивного подъема ставки для борьбы с ростом цен. Однако по итогам заседания ставка была поднята всего на 75 б.п., а риторику пресс-конференции главы ФРС Дж. Пауэлла рынки оценили как мягкую, сосредоточив внимание на указании, что ставка достигла нейтрального уровня и в дальнейшем возможен ее более плавный рост. При этом указание, что на сентябрьском заседании, в зависимости от статистики по инфляции, может быть рассмотрен подъем ставки на 75 или 100 б.п. инвесторы проигнорировали, ожидая замедления инфляции и, соответственно, менее активного ужесточения денежно-кредитной политики. В результате, на итогах заседания мировые рынки перешли к дальнейшему восстановлению, продолжив волну, начатую от минимумов июня.

Также инвесторы ожидали предварительных данных по ВВП США за второй квартал, которые вышли в четверг. Данные оказались существенно хуже ожиданий, показав сокращение экономики на 0,9% кв/кв при ожидавшемся росте на 0,5% кв/кв. Однако это не помешало мировым рынкам продолжить восходящую динамику. Вполне возможно, что инвесторы подошли к оценке данных с точки зрения «чем хуже, тем лучше» — ухудшение ситуации в экономике, если все же наметится стабилизация или, тем более, замедление инфляции, может дополнительно сдержать активность действий ФРС в свете ужесточения ДКП. В результате, рост вероятности более мягких монетарных условий также поддержал рисковые активы.

Оба фактора сработали в «плюс» рынкам. Однако, на наш взгляд, возникший оптимизм может быть излишним. Замедление инфляции в Штатах или хотя бы ее стабилизации инвесторы ждут уже несколько месяцев, однако пока ни одного сигнала к этому не поступило. Более того, продолжается и рост цен производителей, который с некоторым лагом транслируется потребительскую инфляцию, а значит есть вероятность продолжения роста потребительских цен в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь будет способствовать более агрессивному подъему ставки в США, а ориентир по ставке, обозначенный регулятором в 3-3,5% на конец года, может быть превышен, несмотря на сложную ситуацию в экономике, которую текущий министр финансов и бывший руководитель ФРС Дж. Йеллен называет «необходимым замедлением». Развитие подобного сценария может привести к возобновления негативной динамики мировых рынков и уходу ведущих индексов на новые минимумы года.